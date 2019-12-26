Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
Сьогодні, 13:30
На Сумщині від вибуху гранати загинула людина.
Подія сталася сьогодні вночі, о 01:20, в одному з сіл Краснопільського району, - інформує відділ комунікації поліції Сумської області.
До поліції зателефонувала місцева жінка з повідомленням про те, що в результаті вибуху гранати загинув її 62-річний чоловік.
Правоохоронці встановили, що чоловік, вийшовши з хати на подвір'я, ймовірно сам підірвав гранату. Серед інших причин такого вчинку слідство розглядає самогубство, оскільки загиблий раніше неодноразово висловлював наміри вкоротити собі віку. Що стосується гранати, то її чоловік, скоріш за все, зберігав кілька років - відтоді як привіз з АТО, де проходив військову службу в якості добровольця у Національної гвардії.
На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють всі причини та обставини інциденту.
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Подія сталася сьогодні вночі, о 01:20, в одному з сіл Краснопільського району, - інформує відділ комунікації поліції Сумської області.
До поліції зателефонувала місцева жінка з повідомленням про те, що в результаті вибуху гранати загинув її 62-річний чоловік.
Правоохоронці встановили, що чоловік, вийшовши з хати на подвір'я, ймовірно сам підірвав гранату. Серед інших причин такого вчинку слідство розглядає самогубство, оскільки загиблий раніше неодноразово висловлював наміри вкоротити собі віку. Що стосується гранати, то її чоловік, скоріш за все, зберігав кілька років - відтоді як привіз з АТО, де проходив військову службу в якості добровольця у Національної гвардії.
На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють всі причини та обставини інциденту.
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