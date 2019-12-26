вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець

Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
На Сумщині від вибуху гранати загинула людина.

Подія сталася сьогодні вночі, о 01:20, в одному з сіл Краснопільського району, - інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

До поліції зателефонувала місцева жінка з повідомленням про те, що в результаті вибуху гранати загинув її 62-річний чоловік.

Правоохоронці встановили, що чоловік, вийшовши з хати на подвір'я, ймовірно сам підірвав гранату. Серед інших причин такого вчинку слідство розглядає самогубство, оскільки загиблий раніше неодноразово висловлював наміри вкоротити собі віку. Що стосується гранати, то її чоловік, скоріш за все, зберігав кілька років - відтоді як привіз з АТО, де проходив військову службу в якості добровольця у Національної гвардії.

На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють всі причини та обставини інциденту.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: граната, вибух, атовець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
Сьогодні, 13:30
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
Сьогодні, 13:17
«Найважче у роботі – це розмовляти з людьми, які хочуть покінчити життя самогубством», – диспетчер поліції Волині
Сьогодні, 13:10
Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату П'яний волинянин підірвав на подвір’ї гранату
02 червень, 11:18
У багатоповерхівці Києва вибухнула граната: постраждало молоде подружжя У багатоповерхівці Києва вибухнула граната: постраждало молоде подружжя
28 квітень, 11:32
На Вінниччині чоловік підірвав двох товаришів На Вінниччині чоловік підірвав двох товаришів
26 грудень, 2019, 16:29
Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці» Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці»
27 серпень, 2019, 18:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
Сьогодні, 13:30
 0
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
 0
Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
Сьогодні, 13:17
 0
«Найважче у роботі – це розмовляти з людьми, які хочуть покінчити життя самогубством», – диспетчер поліції Волині
Сьогодні, 13:10
 0
Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8