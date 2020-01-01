вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни

Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
Розповіли деталі двох летальних випадків від коронавірусу, що трапилися на Волині за останню добу.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Два випадки хвороби завершились летально (Ковель та Камінь-Каширський район).
На сьогодні Волинь – на 4-му місці за рівнем захворюваності в Україні.

Помер 60-річний мешканець села Хотешів, що проходив лікування в гематологічному відділенні обласної лікарні. Його перевели в інфекційне відділення, де 11 червня чоловік помер. Мав супутні хронічні та онкологічні захворювання.

Другий летальний випадок трапився в Ковелі. Відійшла у вічність 71-річна жінка, яка захворіла 24 травня і лікувалась амбулаторно. За словами Янко, волинянка мала серйозне онкозахворювання. Померла вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, смерть, онкохворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 червня
Сьогодні, 10:27
У Ковелі вдалося ліквідувати спалах Covid-19 на швейній фабриці: ситуація із коронавірусом у місті
11 червень, 17:46
Одна смерть та 8 нових випадків за добу: де у Камінь-Каширському районі виявили коронавірус
11 червень, 15:14
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
Сьогодні, 13:30
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
Сьогодні, 13:17
«Найважче у роботі – це розмовляти з людьми, які хочуть покінчити життя самогубством», – диспетчер поліції Волині
Сьогодні, 13:10
Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19 Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52 Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
11 червень, 09:47
Помер 63-річний мешканець Підбороччя, що хворів на коронавірус Помер 63-річний мешканець Підбороччя, що хворів на коронавірус
09 червень, 12:40
34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня 34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня
09 червень, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
Сьогодні, 13:30
 0
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
 0
Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
Сьогодні, 13:17
 0
«Найважче у роботі – це розмовляти з людьми, які хочуть покінчити життя самогубством», – диспетчер поліції Волині
Сьогодні, 13:10
 0
Двоє молодих вчених Лесиного вишу отримуватимуть стипендію від Кабміну
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8