Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни

Розповіли деталі двох летальних випадків від коронавірусу, що трапилися на Волині за останню добу.Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Два випадки хвороби завершились летально (Ковель та Камінь-Каширський район).На сьогодні Волинь – на 4-му місці за рівнем захворюваності в Україні.Помер 60-річний мешканець села Хотешів, що проходив лікування в гематологічному відділенні обласної лікарні. Його перевели в інфекційне відділення, де 11 червня чоловік помер. Мав супутні хронічні та онкологічні захворювання.Другий летальний випадок трапився в Ковелі. Відійшла у вічність 71-річна жінка, яка захворіла 24 травня і лікувалась амбулаторно. За словами Янко, волинянка мала серйозне онкозахворювання. Померла вдома.