Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
Сьогодні, 13:17
Розповіли деталі двох летальних випадків від коронавірусу, що трапилися на Волині за останню добу.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Два випадки хвороби завершились летально (Ковель та Камінь-Каширський район).
На сьогодні Волинь – на 4-му місці за рівнем захворюваності в Україні.
Помер 60-річний мешканець села Хотешів, що проходив лікування в гематологічному відділенні обласної лікарні. Його перевели в інфекційне відділення, де 11 червня чоловік помер. Мав супутні хронічні та онкологічні захворювання.
Другий летальний випадок трапився в Ковелі. Відійшла у вічність 71-річна жінка, яка захворіла 24 травня і лікувалась амбулаторно. За словами Янко, волинянка мала серйозне онкозахворювання. Померла вдома.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Два випадки хвороби завершились летально (Ковель та Камінь-Каширський район).
На сьогодні Волинь – на 4-му місці за рівнем захворюваності в Україні.
Помер 60-річний мешканець села Хотешів, що проходив лікування в гематологічному відділенні обласної лікарні. Його перевели в інфекційне відділення, де 11 червня чоловік помер. Мав супутні хронічні та онкологічні захворювання.
Другий летальний випадок трапився в Ковелі. Відійшла у вічність 71-річна жінка, яка захворіла 24 травня і лікувалась амбулаторно. За словами Янко, волинянка мала серйозне онкозахворювання. Померла вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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