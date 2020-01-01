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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19

Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Розповіли, у яких районах на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.

«Епідемічна ситуація залишається нестійкою. Тенденції до зниження не спостерігається», - відзначила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

Найбільше випадків за добу – 23 – зареєстрували у Володимир-Волинському районі. Зокрема, захворів 1 медпрацівник, 2 працівників птахофабрики, інші – хворі з сімейних вогнищ.

У Луцьку виявили 5 поодиноких випадків, що не пов’язані між собою.
У Ковелі – 4 випадки, зокрема захворів медпрацівник МТМО та працівник фірми «Гелікон». У Ковельському районі за добу зареєстрували 2 випадки, серед них – у водія «швидкої».
Камінь-Каширському районі – 4 випадки за добу, із них – у працівника районної лікарні.
У Ратнівському районі виявили 4 випадки у мешканців Річиці, де триває спалах COVID-19.
У Ківерцівському районі за останню добу зафіксували 2 нові випадки, один із яких у медпрацівника.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба, райони, медики, брифінг
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