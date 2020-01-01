Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
Розповіли, у яких районах на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
«Епідемічна ситуація залишається нестійкою. Тенденції до зниження не спостерігається», - відзначила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
Найбільше випадків за добу – 23 – зареєстрували у Володимир-Волинському районі. Зокрема, захворів 1 медпрацівник, 2 працівників птахофабрики, інші – хворі з сімейних вогнищ.
У Луцьку виявили 5 поодиноких випадків, що не пов’язані між собою.
У Ковелі – 4 випадки, зокрема захворів медпрацівник МТМО та працівник фірми «Гелікон». У Ковельському районі за добу зареєстрували 2 випадки, серед них – у водія «швидкої».
Камінь-Каширському районі – 4 випадки за добу, із них – у працівника районної лікарні.
У Ратнівському районі виявили 4 випадки у мешканців Річиці, де триває спалах COVID-19.
У Ківерцівському районі за останню добу зафіксували 2 нові випадки, один із яких у медпрацівника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
«Епідемічна ситуація залишається нестійкою. Тенденції до зниження не спостерігається», - відзначила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
Найбільше випадків за добу – 23 – зареєстрували у Володимир-Волинському районі. Зокрема, захворів 1 медпрацівник, 2 працівників птахофабрики, інші – хворі з сімейних вогнищ.
У Луцьку виявили 5 поодиноких випадків, що не пов’язані між собою.
У Ковелі – 4 випадки, зокрема захворів медпрацівник МТМО та працівник фірми «Гелікон». У Ковельському районі за добу зареєстрували 2 випадки, серед них – у водія «швидкої».
Камінь-Каширському районі – 4 випадки за добу, із них – у працівника районної лікарні.
У Ратнівському районі виявили 4 випадки у мешканців Річиці, де триває спалах COVID-19.
У Ківерцівському районі за останню добу зафіксували 2 нові випадки, один із яких у медпрацівника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від вибуху гранати на Сумщині загинув атовець
Сьогодні, 13:30
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
Сьогодні, 13:27
«Найважче у роботі – це розмовляти з людьми, які хочуть покінчити життя самогубством», – диспетчер поліції Волині
Сьогодні, 13:10