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У психлікарні в Олиці 47 людей побороли коронавірус

У психлікарні в Олиці 47 людей побороли коронавірус
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією в психіатричній лікарні в Олиці станом на 12 червня.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що станом на 12 червня одужали 47 осіб, які хворіли на коронавірус – 33 пацієнти та 14 медиків.

Продовжують хворіти 28 осіб – 17 пацієнтів та 11 медичних працівників, які знаходяться на самоізоляції.

«Заходи щодо ліквідації та локалізації вогнища тривають», - відзначила Янко.

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Теги: коронавірус, Олика, Волинь, одужали
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