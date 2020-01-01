У психлікарні в Олиці 47 людей побороли коронавірус
Сьогодні, 16:43
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією в психіатричній лікарні в Олиці станом на 12 червня.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що станом на 12 червня одужали 47 осіб, які хворіли на коронавірус – 33 пацієнти та 14 медиків.
Продовжують хворіти 28 осіб – 17 пацієнтів та 11 медичних працівників, які знаходяться на самоізоляції.
«Заходи щодо ліквідації та локалізації вогнища тривають», - відзначила Янко.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що станом на 12 червня одужали 47 осіб, які хворіли на коронавірус – 33 пацієнти та 14 медиків.
Продовжують хворіти 28 осіб – 17 пацієнтів та 11 медичних працівників, які знаходяться на самоізоляції.
«Заходи щодо ліквідації та локалізації вогнища тривають», - відзначила Янко.
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