У психлікарні в Олиці 47 людей побороли коронавірус

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією в психіатричній лікарні в Олиці станом на 12 червня.Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що станом на 12 червня одужали 47 осіб, які хворіли на коронавірус – 33 пацієнти та 14 медиків.Продовжують хворіти 28 осіб – 17 пацієнтів та 11 медичних працівників, які знаходяться на самоізоляції.«Заходи щодо ліквідації та локалізації вогнища тривають», - відзначила Янко.