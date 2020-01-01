На Волині COVID-19 виявляють у працівників магазинів та ринків

У Волинській області реєструють випадки інфікування коронавірусом працівників закладів торгівлі.Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що в області виявили поодинокі випадки COVID-19 серед працівників сфери торгівлі, зокрема ринків.«Більш розгорнуту інформацію ми надамо потім, після того як проаналізуємо, де людина працювала. По окремих випадках на кожному підприємстві проводять всі протиепідемічні заклади, щоб не допустити поширення коронавірусу в торгових закладах, закладах громадського харчування, які працюють на виніс, та інших», - пообіцяла Янко.