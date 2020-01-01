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На Волині COVID-19 виявляють у працівників магазинів та ринків

На Волині COVID-19 виявляють у працівників магазинів та ринків
У Волинській області реєструють випадки інфікування коронавірусом працівників закладів торгівлі.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області виявили поодинокі випадки COVID-19 серед працівників сфери торгівлі, зокрема ринків.

«Більш розгорнуту інформацію ми надамо потім, після того як проаналізуємо, де людина працювала. По окремих випадках на кожному підприємстві проводять всі протиепідемічні заклади, щоб не допустити поширення коронавірусу в торгових закладах, закладах громадського харчування, які працюють на виніс, та інших», - пообіцяла Янко.

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Теги: ринок, коронавірус, Волинь, Луцьк
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Коментарі 1
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Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, ви вибірково перевірте тих продавців ринків в Луцьку, які більше за всіх кричать, що коронавірусу немає, все це брехня. Впевнений на 150%, що виявите не поодинокі випадки інфекційних захворювань, грибкових захворювань та коронавірусу серед продавців-базарників продуктових лотків. Хоча би негласно перевірте або запитайте їх, коли останній раз продавці-базарники проходили медичне обстеження на право мати справу з продуктами харчування та займатись продажем продуктів харчування населенню. Ви погляньте, ніхто з продавців тільки но сипучих продуктів немають на руках гумових рукавичок поки не зробиш зауваження, я вже не кажу щодо масок на обличчі.
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