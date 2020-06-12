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Наслідки негоди на Волині: 15 населених пунктів – досі без світла

Наслідки негоди на Волині: 15 населених пунктів – досі без світла
Станом на 13:00 12 червня 15 населених пунктів Волині залишаються знеструмленими, з них - 8 частково.

Про це "Суспільному" розповіла речниця "Волиньобленерго" Інна Ройко.

Зі слів речниці, аби відновити електроспостачання у містах та селах, працює 10 бригад, з них 42 працівники.

Внаслідок шквального вітру та несприятливих погодних умов, що пройшли територіями Ковельського та Любомльського районів Волинської області ввечері 12 червня, рятувальники тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, розповів речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

У Ковелі розчистили дорогу "Доманово-Ковель-Чернівці" поблизу села Воля Любитівська. Її завалило деревами.

"З проїжджої частини у Любомлі прибрали поламані вітром великі гілки, що перешкоджали руху транспорту біля міської автостанції", - каже речник рятувальників.

У селі Римачі Любомльського дощові води затопили будинок. Рятувальники відкачали воду автоцистерною.


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Теги: Волинь, негода, без світла
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