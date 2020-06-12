Наслідки негоди на Волині: 15 населених пунктів – досі без світла





Про це Інна Ройко.



Зі слів речниці, аби відновити електроспостачання у містах та селах, працює 10 бригад, з них 42 працівники.



Внаслідок шквального вітру та несприятливих погодних умов, що пройшли територіями Ковельського та Любомльського районів Волинської області ввечері 12 червня, рятувальники тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, розповів речник управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.



У Ковелі розчистили дорогу "Доманово-Ковель-Чернівці" поблизу села Воля Любитівська. Її завалило деревами.



"З проїжджої частини у Любомлі прибрали поламані вітром великі гілки, що перешкоджали руху транспорту біля міської автостанції", - каже речник рятувальників.



У селі Римачі Любомльського дощові води затопили будинок. Рятувальники відкачали воду автоцистерною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 13:00 12 червня 15 населених пунктів Волині залишаються знеструмленими, з них - 8 частково.Про це "Суспільному" розповіла речниця "Волиньобленерго"Зі слів речниці, аби відновити електроспостачання у містах та селах, працює 10 бригад, з них 42 працівники.Внаслідок шквального вітру та несприятливих погодних умов, що пройшли територіями Ковельського та Любомльського районів Волинської області ввечері 12 червня, рятувальники тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, розповів речник управління ДСНС у Волинській областіУ Ковелі розчистили дорогуЇї завалило деревами."З проїжджої частини у Любомлі прибрали поламані вітром великі гілки, що перешкоджали руху транспорту біля міської автостанції", - каже речник рятувальників.У селі Римачі Любомльського дощові води затопили будинок. Рятувальники відкачали воду автоцистерною.

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