Місце затишку: як у Луцьку будують оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Надійна будівельна компанія ЛДБК з багаторічним досвідом точно знає все про нерухомість і навіть більше. Тож усі найкращі напрацювання втілює у яскравому проєкті, що вже встиг стати окрасою 40-го мікрорайону міста - житловому комплексі "Caramel Residence".



ЖК "Caramel Residence" має низку переваг у порівнянні з іншими пропозиціями на ринку. Зокрема, комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тут можна буде і на велосипедах покататися, і відпочити від гамору міста, і з друзями пікнік влаштувати. Окрім того, забудовник подбав про дозвілля найменших мешканців "карамельних" будинків, облаштувавши



Буде чим зайнятися у цій яскравій оазі й любителям спорту та прихильникам здорового способу життя, адже на території житлового комплексу облаштували сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами від відомого виробника.



Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, відчули переваги осель від ЛДБК ще влітку 2018 року.



У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень.



Будинок, що на Конякіна, 3В, набуває зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. На сьогодні тривають сантехнічні і звукоізоляційні роботи у першій секції.



У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Окрім того, фахівці встановили вікна на восьми поверхах у трьох секціях "карамельки" і нині тривають роботи на 9-му та 10-му поверхах. Завершили електромонтажні роботи на 9-ти поверхах першої секції.



Попри чималі об'єми робіт, будівельники не припиняють працювати й над двома новими багатоповерхівками житлового комплексу. На Конякіна, 3Д уже розпочали цегляну кладку першого поверху. У будинку на Конякіна, 3Ж, закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua



Інстаграм: www.instagram.com/ldbk.com.ua



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про власне житло мріє чи не кожен, адже свій простір, куди не втручатимуться інші, відкриває чимале поле для можливостей: можна завести домашнього улюбленця, про якого мріяли змалку, купити величезне ліжко, котре раніше не поміщалося в орендовану кімнату чи навіть заробляти гроші, здаючи "квадрати" охочим.Надійна будівельна компаніяз багаторічним досвідом точно знає все про нерухомість і навіть більше. Тож усі найкращі напрацювання втілює у яскравому проєкті, що вже встиг стати окрасою 40-го мікрорайону міста - житловому комплексі "Caramel Residence".ЖК "Caramel Residence" має низку переваг у порівнянні з іншими пропозиціями на ринку. Зокрема, комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тут можна буде і на велосипедах покататися, і відпочити від гамору міста, і з друзями пікнік влаштувати. Окрім того, забудовник подбав про дозвілля найменших мешканців "карамельних" будинків, облаштувавши дитяче містечко "Карамелька" , яке вже встигли полюбити діти з усього мікрорайону.Буде чим зайнятися у цій яскравій оазі й любителям спорту та прихильникам здорового способу життя, адже на території житлового комплексу облаштували сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами від відомого виробника.Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, відчули переваги осель від ЛДБК ще влітку 2018 року. "Карамельна" багатоповерхівка наповнилася щирими емоціями і сімейним затишком У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень.Будинок, що на Конякіна, 3В, набуває зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. На сьогодні тривають сантехнічні і звукоізоляційні роботи у першій секції.У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Окрім того, фахівці встановили вікна на восьми поверхах у трьох секціях "карамельки" і нині тривають роботи на 9-му та 10-му поверхах. Завершили електромонтажні роботи на 9-ти поверхах першої секції.Попри чималі об'єми робіт, будівельники не припиняють працювати й над двома новими багатоповерхівками житлового комплексу. На Конякіна, 3Д уже розпочали цегляну кладку першого поверху. У будинку на Конякіна, 3Ж, закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію