У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції





Як пише



За даними поліції, всі три приїхали в Польщу кілька днів тому. Вони працювали на одному з місцевих підприємств.



Після того, як у жінки, з якою вони проживали в одному будинку, підтвердили коронавірус, їх зобов'язали залишатися на самоізоляції.



"Однак, жінки вирішили втекти з дому, в якому знаходилися на самоізоляції. Це вкрай безвідповідальна поведінка, так як цілком ймовірно, що вони теж заражені", - зазначив представник поліції Войцех Адамчик.



За його словами, жінкам загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

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