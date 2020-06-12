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У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції

У Польщі розшукують трьох українок, які втекли із самоізоляції
У місті Ґміна Пшемент в Великопольському воєводстві розшукують трьох громадянок України, які втекли з самоізоляції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на польське видання Dziennik.

За даними поліції, всі три приїхали в Польщу кілька днів тому. Вони працювали на одному з місцевих підприємств.

Після того, як у жінки, з якою вони проживали в одному будинку, підтвердили коронавірус, їх зобов'язали залишатися на самоізоляції.

"Однак, жінки вирішили втекти з дому, в якому знаходилися на самоізоляції. Це вкрай безвідповідальна поведінка, так як цілком ймовірно, що вони теж заражені", - зазначив представник поліції Войцех Адамчик.

За його словами, жінкам загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

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Теги: Польща, самоізоляція, втеча, українки
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