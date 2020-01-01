Дружина Зеленського захворіла на коронавірус

Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.



Про це



Зазначають, наразі перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольована від інших членів сім’ї.



Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.



"Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні", - зауважили у пресслужбі Офісу президента.



Де та коли саме Олена Зеленська могла заразатися коронавірусною інфекцією – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування.



Запевняють, всім контактним особам одразу повідомили про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендували дотримуватися самоізоляції та за можливості також пройти тестування.

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