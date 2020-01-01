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Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО

Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Від сьогодні, 12 червня, 3 контрольно-пропускні пункти запрацювали на виїздах з Володимира-Волинського до Нововолинська, Ковеля та Луцька.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.

Такі пункти з можливими обмеженнями руху транспорту передбачено вимогами протоколу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для профілактики поширення COVID-19.

На контрольно-пропускних пунктах працюють співробітники поліції, медики, рятувальники.

Поліцейські на постах пояснюють людям, котрі прибувають на територію міста, карантинні вимоги та обмеження, яких необхідно дотримуватись. Медики перевіряють водіїв та пасажирів на наявність ознак респіраторних захворювань, роблять температурний скринінг і далі приймають рішення згідно з протоколом.

У разі виявлення у водіїв чи пасажирів температури вищої 37 градусів персонал викликає мобільну медичну бригаду. А у разі виявлення температури вище 38 градусів працівники персоналу КПП зобов’язані викликати “екстрену медичну допомогу”.

Нагадаємо, що попередньо у Володимирі відмінили карантинні послаблення. Так, на місцевих дорогах обмежено рух громадського транспорту.

Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО
Медики, рятувальники та поліція: як у Володимирі працюють карантинні пости. ФОТО

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Теги: Володимир, карантинні пости
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