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Спортшкола та 10 дитсадків Луцька отримали землю під будівництво та обслуговування об’єктів

Спортшкола та 10 дитсадків Луцька отримали землю під будівництво та обслуговування об’єктів
11 комунальних закладів Луцька отримали в постійне користування земельні ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час сесії Луцькради.

Так, КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради» отримала ділянку на вулиці Глушець. Попередньо зазначили, що там буде поле для спортивних ігор.

«Дошкільний навчальний заклад № 5» Луцької міської ради – територію на вулиці Даргомижського, 5а. «Дошкільний навчальний заклад № 6» розбудовуватиме територію на вулиці Архітектора Метельницького, 16, «Дошкільний навчальний заклад № 10» на вул. Воїнів-афганців, 8, «Дошкільний навчальний заклад № 26» - на вулиці Шевченка, 66. Незабаром розпочнуть роботи із будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на пр-ті Соборності, 21а від КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 31». Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 33» отримав ділянку на вулиці Ветеранів, 2., «Дошкільний навчальний заклад № 34» – на вул. Гетьмана Сагадачного, 4., «Дошкільний навчальний заклад № 35» – на пр-ті Відродження, 20б., «Дошкільний навчальний заклад № 37» – на вул. Наливайка, 6б., а «Дошкільний навчальний заклад № 38» буде споруджувати об’єкти на вулиці Софії Ковалевської, 54.

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Теги: Луцьк, земля, ділянки, сесія
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