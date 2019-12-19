Лучанин отримав майже 10 соток землі за «червоною лінією»

До Луцької міської ради надійшло звернення від чоловіка отримати безоплатно у власність земельну ділянку на вулиці Гнідавській, 29.Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час сесії Луцькради.Начальник управління земельних ресурсівкаже, що люди мають законне право вимагати від держави площу до 10 соток під своїми будівлями для встановлення господарських споруд.Депутатів збентежив лише той факт, що територія знаходиться вже за «червоною лінією», фактично на болоті. Однак, як зазначив Сергій Шабала, та частина будинку громадянина, вже й так розташована за межами цієї лінії.Загальна площа ділянки, яку отримав лучанин складає 9,666 соток.