Лучанин отримав майже 10 соток землі за «червоною лінією»
Сьогодні, 02:14
До Луцької міської ради надійшло звернення від чоловіка отримати безоплатно у власність земельну ділянку на вулиці Гнідавській, 29.
Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала каже, що люди мають законне право вимагати від держави площу до 10 соток під своїми будівлями для встановлення господарських споруд.
Депутатів збентежив лише той факт, що територія знаходиться вже за «червоною лінією», фактично на болоті. Однак, як зазначив Сергій Шабала, та частина будинку громадянина, вже й так розташована за межами цієї лінії.
Загальна площа ділянки, яку отримав лучанин складає 9,666 соток.
Довідково: «Червоні лінії» – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Червона лінія позначає землі загального користування, які призначені для прокладки інженерних і транспортних комунікацій, пішохідних зв'язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць тощо.
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Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала каже, що люди мають законне право вимагати від держави площу до 10 соток під своїми будівлями для встановлення господарських споруд.
Депутатів збентежив лише той факт, що територія знаходиться вже за «червоною лінією», фактично на болоті. Однак, як зазначив Сергій Шабала, та частина будинку громадянина, вже й так розташована за межами цієї лінії.
Загальна площа ділянки, яку отримав лучанин складає 9,666 соток.
Довідково: «Червоні лінії» – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Червона лінія позначає землі загального користування, які призначені для прокладки інженерних і транспортних комунікацій, пішохідних зв'язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць тощо.
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