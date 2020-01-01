У місті на Волині – аварія за участю легковика та буса. ФОТО
Сьогодні, 15:15
У Нововолинську на перехресті вулиць Маяковського та Гірняцької і траси Р-15 трапилася ДТП.
Аварія трапилася сьогодні приблизно о 12:30, пише "Буг".
На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Lada та Volkswagen LT.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Очевидці розповіли, що бус їхав по трасі і вочевидь хотів проскочити на червоний колір світлофора. Тим часом на "зелений" з вулиці виїжджала Lada, в яку в’їхав Volkswagen.
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Аварія трапилася сьогодні приблизно о 12:30, пише "Буг".
На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Lada та Volkswagen LT.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Очевидці розповіли, що бус їхав по трасі і вочевидь хотів проскочити на червоний колір світлофора. Тим часом на "зелений" з вулиці виїжджала Lada, в яку в’їхав Volkswagen.
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