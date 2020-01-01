У місті на Волині – аварія за участю легковика та буса. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні приблизно о 12:30,



На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Lada та Volkswagen LT.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



Очевидці розповіли, що бус їхав по трасі і вочевидь хотів проскочити на червоний колір світлофора. Тим часом на "зелений" з вулиці виїжджала Lada, в яку в’їхав Volkswagen.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на перехресті вулиць Маяковського та Гірняцької і траси Р-15 трапилася ДТП.Аварія трапилася сьогодні приблизно о 12:30, пише "Буг".На регульованому світлофором перехресті зіткнулися автомобілі Lada та Volkswagen LT.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Очевидці розповіли, що бус їхав по трасі і вочевидь хотів проскочити на червоний колір світлофора. Тим часом на "зелений" з вулиці виїжджала Lada, в яку в’їхав Volkswagen.

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