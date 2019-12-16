Чому кухня на замовлення краще серійного варіанту*





З кожним днем ​​з'являється все більше і більше різноманітних планувань житлових будинків, що ускладнює встановлення готової кухні. Але навіть якщо і вдасться знайти відповідний варіант, велика ймовірність того, що в ньому щось хочеться змінити. Єдине правильне рішення, яке дозволить отримати задовільний результат - виготовлення



7 переваг кухонь на замовлення



Вартість виготовлення кухні за індивідуальним проектом буде вище вартості кухні серійного виробництва. Тому не дивно, що, вибираючи кухонний гарнітур, покупці хочуть розуміти, за що саме вони переплачують. Так, якщо розглядати переваги кухні на замовлення, то можна виділити сім ключових моментів:



1. Проектування кухні з урахуванням конструктивних особливостей приміщення. На цьому етапі фахівці коригують проект з урахуванням розташування газових труб, водопроводу і електропроводки.



2. Врахування побажань клієнта. Виготовлення кухонного гарнітуру на замовлення передбачає облік усіх побажань клієнта, чого не може запропонувати серійне виробництво меблів.



3. Індивідуальний підхід до дизайну на етапі проектування. Проект кухні складається спільно з дизайнером, який допоможе найбільш вдало розташувати всі елементи, вибрати розмір шаф, висоту стільниці та інше.



4. Великий вибір матеріалів для виготовлення. Замовляючи кухню, клієнт може самостійно вибрати матеріал обробки, колір і технічне оснащення кухні, що є запорукою комфортної експлуатації кухні після її установки.



5. Можливість побачити кухню в готовому вигляді ще до початку виробництва. Завдяки сучасним комп'ютерним програмам є можливість подивитися, як буде виглядати кухня ще на етапі проектування. У такій програмі дизайнер разом із замовником може поміняти елементи місцями, застосовувати різні матеріали обробки і розглядати різні колірні рішення.



6. Діапазон цін. Вартість кухні на замовлення перевищує номінальну вартість кухні серійного виробництва, проте завдяки можливості прибирати або змінювати складні і дорогі модулі можна створити рішення, яке буде не тільки практичним, але і доступним за ціною.



7. Виготовлення кухні під ключ. Кухня на замовлення – це можливість контролювати весь процес виробництва і завжди бути в курсі подій, так як усіма етапами займається одна компанія.



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Де купувати кухні на замовлення?



Однозначної відповіді на питання про те, чи варто купувати кухні на замовлення немає. Хтось вибирає гарнітур серійного виробництва, а хтось створює кухню своєї мрії і обдумує все до дрібниць. Вибір завжди залишається за покупцем, проте купити якісну кухню на замовлення за доступною ціною можна в магазині «Редлайт» .







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кухня вважається однією з найпопулярніших місць в будинку. Тому, щоб зробити її не тільки функціональної, але і комфортною, слід ретельно підходити до вибору кухонного гарнітуру.З кожним днем ​​з'являється все більше і більше різноманітних планувань житлових будинків, що ускладнює встановлення готової кухні. Але навіть якщо і вдасться знайти відповідний варіант, велика ймовірність того, що в ньому щось хочеться змінити. Єдине правильне рішення, яке дозволить отримати задовільний результат - виготовлення кухні на замовлення Вартість виготовлення кухні за індивідуальним проектом буде вище вартості кухні серійного виробництва. Тому не дивно, що, вибираючи кухонний гарнітур, покупці хочуть розуміти, за що саме вони переплачують. Так, якщо розглядати переваги кухні на замовлення, то можна виділити сім ключових моментів:1. Проектування кухні з урахуванням конструктивних особливостей приміщення. На цьому етапі фахівці коригують проект з урахуванням розташування газових труб, водопроводу і електропроводки.2. Врахування побажань клієнта. Виготовлення кухонного гарнітуру на замовлення передбачає облік усіх побажань клієнта, чого не може запропонувати серійне виробництво меблів.3. Індивідуальний підхід до дизайну на етапі проектування. Проект кухні складається спільно з дизайнером, який допоможе найбільш вдало розташувати всі елементи, вибрати розмір шаф, висоту стільниці та інше.4. Великий вибір матеріалів для виготовлення. Замовляючи кухню, клієнт може самостійно вибрати матеріал обробки, колір і технічне оснащення кухні, що є запорукою комфортної експлуатації кухні після її установки.5. Можливість побачити кухню в готовому вигляді ще до початку виробництва. Завдяки сучасним комп'ютерним програмам є можливість подивитися, як буде виглядати кухня ще на етапі проектування. У такій програмі дизайнер разом із замовником може поміняти елементи місцями, застосовувати різні матеріали обробки і розглядати різні колірні рішення.6. Діапазон цін. Вартість кухні на замовлення перевищує номінальну вартість кухні серійного виробництва, проте завдяки можливості прибирати або змінювати складні і дорогі модулі можна створити рішення, яке буде не тільки практичним, але і доступним за ціною.7. Виготовлення кухні під ключ. Кухня на замовлення – це можливість контролювати весь процес виробництва і завжди бути в курсі подій, так як усіма етапами займається одна компанія.Також, ви можете подивитися каталог готових кухонь https://redlight.com.ua/kuhni Однозначної відповіді на питання про те, чи варто купувати кухні на замовлення немає. Хтось вибирає гарнітур серійного виробництва, а хтось створює кухню своєї мрії і обдумує все до дрібниць. Вибір завжди залишається за покупцем, проте купити якісну кухню на замовлення за доступною ціною можна в магазині «Редлайт» .

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