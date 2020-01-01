Розповіли про стан 3-річного хлопчика, якого знайшли в товарному вагоні у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:44
Повідомили про стан малюка, з яким матір жила в товарному вагоні у Луцьку.
Про це розповіла завідувачка відділенням №2 Волинської обласної інфекційної лікарні Ірина Капустіна, - пише Конкурент.
Із її слів, коли хлопчика привезли до лікарні, в нього була підвищена температура тіла. Тож його відразу помістили в окремий бокс з підозрою на коронавірус. Зробили ПЛР-тест. Однак лікарка каже, що дитина, ймовірно, просто перегрілася або отримала стрес.
«У дитини нема температури, дитина почуває себе добре. Дитина розумна, вміє рахувати. Але постійно плаче. Разом з ним були деякі речі мами, які тут залишилися, то він їх склав в мішечок і обіймає», – розповіла Ірина Капустіна.
До слова, наразі вирішують питання щодо поселення хлопчика у притулок.
Нагадаємо, що у Луцьку 10 червня в товарному вагоні виявили 34-річну жінку з ознаками алкогольного сп’яніння та її 3-ріного сина. Хлопчика забрали в інфекційну лікарню, оскільки в нього підвищилися температура. Невдовзі цю ж жінку затримали за грабіж: вона вихопила на автостанції телефон.
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Про це розповіла завідувачка відділенням №2 Волинської обласної інфекційної лікарні Ірина Капустіна, - пише Конкурент.
Із її слів, коли хлопчика привезли до лікарні, в нього була підвищена температура тіла. Тож його відразу помістили в окремий бокс з підозрою на коронавірус. Зробили ПЛР-тест. Однак лікарка каже, що дитина, ймовірно, просто перегрілася або отримала стрес.
«У дитини нема температури, дитина почуває себе добре. Дитина розумна, вміє рахувати. Але постійно плаче. Разом з ним були деякі речі мами, які тут залишилися, то він їх склав в мішечок і обіймає», – розповіла Ірина Капустіна.
До слова, наразі вирішують питання щодо поселення хлопчика у притулок.
Нагадаємо, що у Луцьку 10 червня в товарному вагоні виявили 34-річну жінку з ознаками алкогольного сп’яніння та її 3-ріного сина. Хлопчика забрали в інфекційну лікарню, оскільки в нього підвищилися температура. Невдовзі цю ж жінку затримали за грабіж: вона вихопила на автостанції телефон.
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