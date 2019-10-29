Комплекс «Ротонда» у центральному парку Луцька – за крок до відкриття. ФОТО

Відпочинковий комплекс «Ротонда», що у центральному парку Луцька, готується до відкриття.Про церозповыв співвласник «Ротонди», керівник комплексуМісце, яке лучани полюбили, зокрема, через можливість покупатися у басейні, відкриють поки без можливості поплавати. Найближчим часом запрацює лише зона, де можна посидіти та посмакувати стравами чи напоями, які пропонують у кафе. Технічне відкриття кафе у «Ротонді» запланували на вівторок, 16 червня. Офіційне – трохи згодом.«Під час технічного відкриття ми перевіряємо свою готовність, повністю усі моменти: чи працює комп’ютерна система і інше обладнання, команда пророблює певні страви, перевіряємо калькуляцію тощо. Технічне відкриття якраз і показує всі недоліки, які треба усунути до офіційного відкриття. У день офіційного відкриття це все виправляти – неправильно, хоча бачив і таке. Якщо технічне покаже, що ми повністю готові, то запускаємося у вівторок-середу наступного тижня. Якщо треба буде щось виправити, то відкриття залежить від того, скільки часу це потребуватиме», – пояснює Іван Музичук.Він додає, що «Ротонда» повідомить своїм відвідувачам про відкриття через свої сторінки у соцмережах. Вхід у кафе, як і раніше, буде безкоштовним. Меню цьогоріч оновили, дещо змінивши та скоротивши кількість позицій.Щодо басейну, то його теж готують до запуску. Наразі – чистять і починатимуть наповнювати водою. А відкриють для відвідувачів, як тільки на це буде дозвіл компетентних структур.Щоб наповнити наявний у «Ротонді» басейн для дорослих водою (глибиною 1,5 метра), потрібно приблизно тиждень. Тож у комплексі сподіваються, що за цей час епідеміологічна ситуація в області стабілізується і відвідувачі зможуть насолоджуватися прохолодою та свіжістю у цьому місці сповна.Якість води ретельно контролюватимуть.«Ми будемо додатково вмикати ультрафіолет. Плюс є мідні пластини, які теж очищують воду на етапі її надходження до басейну. Крім того, очищуватимемо воду реагентами. Вранці і ввечері ми, як і раніше, будемо перевіряти якість води. Перевірятимемо не лише на вміст певних бактерій, але і рівень pH. Для нас важливими є всі показники. Для прикладу, трохи жорсткіша вода може не подразнювати шкіру дорослого, але в той же час подразнювати шкіру дитини. Треба жорсткий контроль. Я особисто це контролюю. Бо це дуже відповідальні речі», – запевняє керівник «Ротонди».Поки ж працівники встановлюють шатра зі столами, прикрашають територію зеленню, фарбують підлогу, усе ретельно миють та прибирають. На місці поруч з басейном, де раніше розташовували лежаки, поки ставлять столики. Якщо буде дозвіл на відкриття басейну, то лежаки розташовуватимуть на відстані 2 метри один від одного. Якщо ж приходитимуть сім’ї, то буде можливість зсунути їх ближче.«Сподіваємося на покращення ситуації і на максимально адекватні можливості працювати нам та відпочивати нашим гостям. Наразі ж плануємо, що наші працівники, можливо, працюватимуть змінами по пів дня, бо відбути цілий день на спеці і у засобах захисту – дуже непросто», – резюмував Іван Музичук.