У Луцьку на складі знайшли велику партію фальсифікованих антисептиків. ФОТО





Під час обшуку вилучили понад 3000 л антисептика, який не відповідає вимогам державних стандартів, - інформує прокуратура Волинської області.



Наразі проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз.



Триває досудове розслідування.





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