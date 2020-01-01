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У Луцьку на складі знайшли велику партію фальсифікованих антисептиків. ФОТО

У Луцьку на складі знайшли велику партію фальсифікованих антисептиків. ФОТО
У складському приміщенні в Луцьку знайшли патрію фальсифікованих антисептиків.

Під час обшуку вилучили понад 3000 л антисептика, який не відповідає вимогам державних стандартів, - інформує прокуратура Волинської області.

Наразі проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз.

Триває досудове розслідування.

У Луцьку на складі знайшли велику партію фальсифікованих антисептиків. ФОТО
У Луцьку на складі знайшли велику партію фальсифікованих антисептиків. ФОТО
У Луцьку на складі знайшли велику партію фальсифікованих антисептиків. ФОТО

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Теги: антисептики, склад, фальсифікат
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