Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
Сьогодні, 17:38
У Луцьку на вулиці Замковій демонтують 12 тимчасових споруд.
Таке рішення прийняли сьогодні, 12 червня, члени виконавчого комітету Луцькради під час позачергового засідання, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Зазначається, що 12 тимчасових споруд, які розміщені без відповідних дозвільних документів, демонтують працівники департаменту муніципальної варти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Йдеться, зокрема, про демонтаж тимчасових споруд: «Мобільний зв’язок Vodafone», «Сир, смачні ковбаси, масло», «Фермер», «Анкер», а також інших кіосків.
Фото – з офіційної сторінки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли сьогодні, 12 червня, члени виконавчого комітету Луцькради під час позачергового засідання, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Зазначається, що 12 тимчасових споруд, які розміщені без відповідних дозвільних документів, демонтують працівники департаменту муніципальної варти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
Йдеться, зокрема, про демонтаж тимчасових споруд: «Мобільний зв’язок Vodafone», «Сир, смачні ковбаси, масло», «Фермер», «Анкер», а також інших кіосків.
Фото – з офіційної сторінки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
Сьогодні, 17:38
У Любомльському районі скажений собака покусав дитину та жінку
Сьогодні, 17:37
Як працюють і що виявляють швидкі медичні тести*
Сьогодні, 17:15