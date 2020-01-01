Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків





Таке рішення прийняли сьогодні, 12 червня, члени виконавчого комітету Луцькради під час позачергового засідання, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Зазначається, що 12 тимчасових споруд, які розміщені без відповідних дозвільних документів, демонтують працівники департаменту муніципальної варти.



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Йдеться, зокрема, про демонтаж тимчасових споруд: «Мобільний зв’язок Vodafone», «Сир, смачні ковбаси, масло», «Фермер», «Анкер», а також інших кіосків.



Фото – з офіційної сторінки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.





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