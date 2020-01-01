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Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків

Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
У Луцьку на вулиці Замковій демонтують 12 тимчасових споруд.

Таке рішення прийняли сьогодні, 12 червня, члени виконавчого комітету Луцькради під час позачергового засідання, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Зазначається, що 12 тимчасових споруд, які розміщені без відповідних дозвільних документів, демонтують працівники департаменту муніципальної варти.

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Йдеться, зокрема, про демонтаж тимчасових споруд: «Мобільний зв’язок Vodafone», «Сир, смачні ковбаси, масло», «Фермер», «Анкер», а також інших кіосків.

Фото – з офіційної сторінки департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.

Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків
Зі Старого ринку на вулиці Замковій демонтують ще 12 кіосків

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Теги: Старий ринок, підприємці, демонтаж, споруди
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