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У Любомльському районі скажений собака покусав дитину та жінку

У Любомльському районі скажений собака покусав дитину та жінку
На обійсті одного із жителів села Бережці собака породи лабрадор відчепився, вибіг на дорогу, де гралися діти, покусав семирічного хлопчика, а потім напав на двох інших собак.

Біда сталася ще у неділю, 7 червня, пише "Кордон".

Від лабрадора дісталося й одній із жительок села, яка вибігла на галас і дитячий плач і намагалася розборонити чотирилапих. Покусав він в той день і корову свого господаря. У підсумку безтямного собаку застрелили і закопали.

«Коли про випадок стало відомо нам, ми одразу поїхали на місце події, відкопали чотирилапого і відібрали патматеріал, оскільки була підозра, що у нього сказ. Невдовзі експертиза підтвердила наші припущення: собака був скажений. Відтак, покусану корову було щеплено проти сказу, собак, яких покусав лабрадор, довелося знищити і спалити. На місці знищення, спалювання, відбору патматеріалу, покусу дитини була проведена дезінфекція», - розповідає зав. епізоотичним відділом районної державної лікарні ветмедицини Валентина Литвиненко.

Постраждала дитина була на один день госпіталізована у травматологічне відділення Любомльської лікарні. Нині хлопчик перебуває вдома і проходить курс вакцинації від сказу. Такий же курс проходить і постраждала жінка.

У радіусі 5 кілометрів від місця події ветеринарна служба наклала карантинні обмеження на 60 днів.

«До слова, у райлікарні ветмедицини є безкоштовна вакцина проти сказу, тож кожен може нею скористатися і привити своїх домашніх улюбленців від цієї небезпечної хвороби», - додає Валентина Литвиненко.

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Теги: Любомильщина, скажений собака, укус
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