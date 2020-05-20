В Україні створили онлайн-карту щодо перетину кордону із країнами-сусідами





Про це



Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» дозволили здійснювати, зокрема, міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом.



Для виконання міжнародного перевезень пасажирів необхідно, серед іншого, дотримуватися вимог чинних двосторонніх Угод між Україною та країною, до якої або через яку проходить відповідний міжнародний маршрут, а тому необхідно враховувати карантинні обмеження, які введені країнами-сусідами внаслідок кризи, що викликана вірусною хворобою COVID-19.



Зокрема, станом на 12 червня дозволили виконувати міжнародні пасажирські перевезення до Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща та Румунії. Проте звертають увагу на перелік категорій осіб, яким дозволили в’їжджати на зазначені території та правила, яких необхідно слідувати задля уникнення відмови у завершенні перевезення.



Міністерство інфраструктури України постійно тримає зв’язок із компетентними органами іноземних країн щодо отримання оперативної інформації стосовно режиму функціонування міжнародного пасажирського сполучення, проте наразі Уряди всіх країн ставлять за мету недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та покращення епідеміологічної ситуації, що виражається у збереженні останніми обмежень та заборон щодо міжнародних пасажирських перевезень.



Міністерство інфраструктури України буде оновлювати актуальну інформацію щодо відкриття кордонів збоку інших країн для здійснення міжнародних пасажирських перевезень на зазначеній мапі, після прийняття відповідних рішень іноземними державами.



Переглянути інтерактивну карту можна за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство інфраструктури України розробило інтерактивну мапу, на якій відображені актуальні дані щодо режиму перетину кордонів із країнами-сусідами.Про це йдеться на сторінці відомства.Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» дозволили здійснювати, зокрема, міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом.Для виконання міжнародного перевезень пасажирів необхідно, серед іншого, дотримуватися вимог чинних двосторонніх Угод між Україною та країною, до якої або через яку проходить відповідний міжнародний маршрут, а тому необхідно враховувати карантинні обмеження, які введені країнами-сусідами внаслідок кризи, що викликана вірусною хворобою COVID-19.Зокрема, станом на 12 червня дозволили виконувати міжнародні пасажирські перевезення до Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща та Румунії. Проте звертають увагу на перелік категорій осіб, яким дозволили в’їжджати на зазначені території та правила, яких необхідно слідувати задля уникнення відмови у завершенні перевезення.Міністерство інфраструктури України постійно тримає зв’язок із компетентними органами іноземних країн щодо отримання оперативної інформації стосовно режиму функціонування міжнародного пасажирського сполучення, проте наразі Уряди всіх країн ставлять за мету недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та покращення епідеміологічної ситуації, що виражається у збереженні останніми обмежень та заборон щодо міжнародних пасажирських перевезень.Міністерство інфраструктури України буде оновлювати актуальну інформацію щодо відкриття кордонів збоку інших країн для здійснення міжнародних пасажирських перевезень на зазначеній мапі, після прийняття відповідних рішень іноземними державами.Переглянути інтерактивнуможна за цим посиланням.

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