У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді*
Сьогодні, 09:30
У «Яровиці» – акція з нагоди Дня молоді. Забудовник пропонує вигідно придбати квартиру «КАМЕЛІЯ 2» - 48,1 кв.м на 13 поверсі з чудовим панорамним виглядом на річку Стир у зданому будинку.
У квартирі – простора вітальня, панорамні вікна, комфортна кухня, роздільний санвузол.
До Дня молоді її можна купити зі знижкою 25000 грн.
Це – надійна фінансова інвестиція і комфортне житло в центрі Луцька.
Переваги «Яровиці» – сучасні архітектурні рішення, які поєднуються з комфортною інфраструктурою та соціальним простором:
- Енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки від фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом.
- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.
- Сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем.
- Вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, швидкісні, безшумні ліфти MIZUI Mitsubishi.
- Підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами.
- Сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери.
- Ландшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.
«Інвестуйте у майбутнє!» – закликають у «Яровиці».
Детальніше – на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу на вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
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У квартирі – простора вітальня, панорамні вікна, комфортна кухня, роздільний санвузол.
До Дня молоді її можна купити зі знижкою 25000 грн.
Це – надійна фінансова інвестиція і комфортне житло в центрі Луцька.
Переваги «Яровиці» – сучасні архітектурні рішення, які поєднуються з комфортною інфраструктурою та соціальним простором:
- Енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки від фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом.
- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.
- Сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем.
- Вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, швидкісні, безшумні ліфти MIZUI Mitsubishi.
- Підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами.
- Сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери.
- Ландшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.
«Інвестуйте у майбутнє!» – закликають у «Яровиці».
Детальніше – на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу на вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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