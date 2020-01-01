У «Яровиці» – акція на панорамну квартиру до Дня молоді*

У «Яровиці» – акція з нагоди Дня молоді. Забудовник пропонує вигідно придбати квартиру «КАМЕЛІЯ 2» - 48,1 кв.м на 13 поверсі з чудовим панорамним виглядом на річку Стир у зданому будинку.У квартирі – простора вітальня, панорамні вікна, комфортна кухня, роздільний санвузол.До Дня молоді її можна купитиЦе – надійна фінансова інвестиція і комфортне житло в центрі Луцька.- Енергоощадні панорамні вікна з системою триплекс для безпеки від фірми BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним мультифункціональним шумоізоляційним склопакетом.- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.- Сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем.- Вперше в Луцьку – три ліфти у під’їзді. Високонадійні, швидкісні, безшумні ліфти MIZUI Mitsubishi.- Підземний паркінг з системою автономного пожежогасіння, димовидалення, вентиляцією, відеоспостереженням та ліфтами.- Сучасні дитячі майданчики та функціональні спортивні тренажери.- Ландшафтний дизайн, зелені насадження та унікальний арт-простір.«Інвестуйте у майбутнє!» – закликають у «Яровиці».