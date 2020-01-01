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Безробіття стрімко зростає: директор волинського центру зайнятості назвав причини звільнення працівників. ФОТО

Безробіття стрімко зростає: директор волинського центру зайнятості назвав причини звільнення працівників. ФОТО
У порівнянні із даними на 1 червня 2019 року, то в 2020 році чисельність безробітних на Волині зросла на 71%.

Про це під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?» 12 червня розповів керівник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк. Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, повідомляє ІА "Конкурент".

Так, на запитання модератора та співзасновника Руху Михайла Находа щодо ситуації із кількістю робочих місць, директор центру відповів, що кількість зареєстрованих безробітних стрімко зросла.
Безробіття стрімко зростає: директор волинського центру зайнятості назвав причини звільнення працівників. ФОТО

«Цей показник дуже великий. І такого показника зареєстрованих безробітних не було фактично за останні близько 10 років. Щодо причин, то вони більше ніж очевидні – карантин. У тому числі є недобросовісні роботодавці, які, вирішуючи фінансові проблеми, замість того, щоб зберегти найцінніше – своїх працівників, вони їх просто звільняли (у форматі, що вони сьогодні не працюють, не мають чим заробляти кошти, тож звільняють). На жаль, маємо чимало таких роботодавців, які вчинили саме таким чином – вивільнили працівників, які прийшли до нас на облік», – розповів Роман Романюк.
Безробіття стрімко зростає: директор волинського центру зайнятості назвав причини звільнення працівників. ФОТО

Також додав, що другим «наповнювачем» лав безробітних, стали заробітчани, які повернулися з-за кордону.

«Це нормально тому, що всі ми люди, особливо українці – маємо великі цінності життя, здоров’я, сім’ї, дітей, близьких. Тож вони повернулися Україну і зареєструвалися. А спрощена система на обліку в центрі зайнятості дала можливість, заповнюючи лише 2 документа, навіть найбільш лінивому стати на облік у центр зайнятості», – зауважив керівник центру.

Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович, президент «Торгово-промислової палати» Олександр Смолич, генеральний директор «СКФ Україна» Богдан Волчок, заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко та депутатка Луцької міської ради Алла Надточій.

Безробіття стрімко зростає: директор волинського центру зайнятості назвав причини звільнення працівників. ФОТО
Безробіття стрімко зростає: директор волинського центру зайнятості назвав причини звільнення працівників. ФОТО

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Теги: Свідомі, центр зайнятості, Покровський
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