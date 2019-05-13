Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 19:05
Родина Валерія Стояновича з Володимира-Волинського просить про допомогу – лишився місяць, аби зібрати 60 тисяч гривень для вже третьої операції на серці для годувальника сім’ї.
Про це пише "Буг".
Як повідомила його донька Анастасія, Валерій – батько трьох дітей. Проблеми із серцем в нього виникли внаслідок важкої праці. Цьогоріч операція на серці буде для чоловіка вже третьою.
Саму операцію проводитимуть в Луцьку. Сім’я Стояновичів надала БУГу виписки із лікарняних закладів та реквізити.
“Стояновичу Валерію Леонтійовичу потрібна третя операція на серце, два стендування він уже пройшов, попереду третє.
Діагноз: lXC: Рецидивуючий гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST в ділянці передньої стінки, перегородки та верхівки лівого шлуночка.
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Картка ОщадБанку: 5167 4900 5369 8818
Отримувач: СТОЯНОВИЧ ВАЛЕРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ
Усіх небайдужих просимо про допомогу!”, – розповідає дочка пана Валерія.
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Про це пише "Буг".
Як повідомила його донька Анастасія, Валерій – батько трьох дітей. Проблеми із серцем в нього виникли внаслідок важкої праці. Цьогоріч операція на серці буде для чоловіка вже третьою.
Саму операцію проводитимуть в Луцьку. Сім’я Стояновичів надала БУГу виписки із лікарняних закладів та реквізити.
“Стояновичу Валерію Леонтійовичу потрібна третя операція на серце, два стендування він уже пройшов, попереду третє.
Діагноз: lXC: Рецидивуючий гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST в ділянці передньої стінки, перегородки та верхівки лівого шлуночка.
Картковий рахунок: UA8130339800000262055006135
Картка ОщадБанку: 5167 4900 5369 8818
Отримувач: СТОЯНОВИЧ ВАЛЕРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ
Усіх небайдужих просимо про допомогу!”, – розповідає дочка пана Валерія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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