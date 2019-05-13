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Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги

Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Родина Валерія Стояновича з Володимира-Волинського просить про допомогу – лишився місяць, аби зібрати 60 тисяч гривень для вже третьої операції на серці для годувальника сім’ї.

Про це пише "Буг".

Як повідомила його донька Анастасія, Валерій – батько трьох дітей. Проблеми із серцем в нього виникли внаслідок важкої праці. Цьогоріч операція на серці буде для чоловіка вже третьою.

Саму операцію проводитимуть в Луцьку. Сім’я Стояновичів надала БУГу виписки із лікарняних закладів та реквізити.

“Стояновичу Валерію Леонтійовичу потрібна третя операція на серце, два стендування він уже пройшов, попереду третє.

Діагноз: lXC: Рецидивуючий гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST в ділянці передньої стінки, перегородки та верхівки лівого шлуночка.

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Усіх небайдужих просимо про допомогу!”, – розповідає дочка пана Валерія.

Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги
Лишився місяць до операції: батько трьох дітей з Волині потребує допомоги

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Теги: Володимир, допомога, операція на серці
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