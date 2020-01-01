Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 13 червня





Про це



Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 15-20° , вдень 25-30°.



У Луцьку завтра, 13 червня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночi без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 17-19° , вдень 27-29º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується мiнлива хмарнiсть. Вночi мiсцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Гроза, вдень місцями град.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 15-20° , вдень 25-30°.У Луцьку завтра, 13 червня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночi без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 17-19° , вдень 27-29º.

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