Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 13 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу очікується мiнлива хмарнiсть. Вночi мiсцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Гроза, вдень місцями град.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 15-20° , вдень 25-30°.
У Луцьку завтра, 13 червня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночi без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 17-19° , вдень 27-29º.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с, вдень мiсцями шквали 15-20 м/с. Температура вночi 15-20° , вдень 25-30°.
У Луцьку завтра, 13 червня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночi без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 17-19° , вдень 27-29º.
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