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У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО

У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Аварія сталася 12 червня, близько 20:00 на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної, Шевченка і Чернишевського, - пише ІА Волинські новини.

Учасники аварії – водії автомобілів Славута та Volkswagen Golf.

Причина зіткнення – не надання пріоритету в русі й не дотримання безпечної дистанції.

Унаслідок ДТП утворився затор.

На місці працюють патрульні.


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Теги: Луцьк, ДТП
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