У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Аварія сталася 12 червня, близько 20:00 на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної, Шевченка і Чернишевського, - пише ІА Волинські новини.
Учасники аварії – водії автомобілів Славута та Volkswagen Golf.
Причина зіткнення – не надання пріоритету в русі й не дотримання безпечної дистанції.
Унаслідок ДТП утворився затор.
На місці працюють патрульні.
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Аварія сталася 12 червня, близько 20:00 на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної, Шевченка і Чернишевського, - пише ІА Волинські новини.
Учасники аварії – водії автомобілів Славута та Volkswagen Golf.
Причина зіткнення – не надання пріоритету в русі й не дотримання безпечної дистанції.
Унаслідок ДТП утворився затор.
На місці працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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