У Луцьку на кількі стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО





Аварія сталася 12 червня, близько 20:00 на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної, Шевченка і Чернишевського, - пише ІА



Учасники аварії – водії автомобілів Славута та Volkswagen Golf.



Причина зіткнення – не надання пріоритету в русі й не дотримання безпечної дистанції.



Унаслідок ДТП утворився затор.



На місці працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Аварія сталася 12 червня, близько 20:00 на кільцеподібному перехресті вулиць Набережної, Шевченка і Чернишевського, - пише ІА Волинські новини. Учасники аварії – водії автомобілів Славута та Volkswagen Golf.Причина зіткнення – не надання пріоритету в русі й не дотримання безпечної дистанції.Унаслідок ДТП утворився затор.На місці працюють патрульні.

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