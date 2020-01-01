вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО

Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО
У Вишнівські об'єднаній територіальній громаді показали наслідки буревію, який розпочався ввечері 11 червня.

Шквальний вітер та злива нанесли чимало шкоди господарствам на територіях населених пунктів Вишнівської ОТГ, - йдеться на сайті громади.

Внаслідок негоди та буревію значно постраждали дерева, які в окремих місцях були вирвані з корінням, дахи, городина та фасади будинків.

Місцеві жителі розповідають, що град, котрий тривав близько 20 хвилин, знищив значну частину врожаю. Через сильні пориви вітру частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

У селі Римачі дощові води затопили будинок, у Машеві вітер зруйнував частину даху школи та деяких помешкань жителів населеного пункту. На місцях тривають роботи рятувальних служб відповідних сфер.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Вишнів, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через хворобу дружини Зеленський працюватиме в особливому режимі
Сьогодні, 22:23
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО
Сьогодні, 21:18
У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
На Волині – 44 офіційних мільйонери
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
Наслідки негоди на Волині: 15 населених пунктів – досі без світла Наслідки негоди на Волині: 15 населених пунктів – досі без світла
Сьогодні, 14:00
Повалені дерева і залите водою житло: на Волині ліквідовують наслідки стихії Повалені дерева і залите водою житло: на Волині ліквідовують наслідки стихії
Сьогодні, 10:09
На Волині ліквідовують наслідки стихії: 10 сіл – досі частково без світла На Волині ліквідовують наслідки стихії: 10 сіл – досі частково без світла
11 червень, 13:17
Чи довго на Волині вируватиме негода Чи довго на Волині вируватиме негода
24 лютий, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через хворобу дружини Зеленський працюватиме в особливому режимі
Сьогодні, 22:23
 0
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
 0
На Волині – 44 офіційних мільйонери
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8