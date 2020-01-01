Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО

У Вишнівські об'єднаній територіальній громаді показали наслідки буревію, який розпочався ввечері 11 червня.Шквальний вітер та злива нанесли чимало шкоди господарствам на територіях населених пунктів Вишнівської ОТГ, - йдеться на сайті громади.Внаслідок негоди та буревію значно постраждали дерева, які в окремих місцях були вирвані з корінням, дахи, городина та фасади будинків.Місцеві жителі розповідають, що град, котрий тривав близько 20 хвилин, знищив значну частину врожаю. Через сильні пориви вітру частина населених пунктів залишилася без електропостачання.У селі Римачі дощові води затопили будинок, у Машеві вітер зруйнував частину даху школи та деяких помешкань жителів населеного пункту. На місцях тривають роботи рятувальних служб відповідних сфер.