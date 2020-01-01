Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО
Сьогодні, 21:18
У Вишнівські об'єднаній територіальній громаді показали наслідки буревію, який розпочався ввечері 11 червня.
Шквальний вітер та злива нанесли чимало шкоди господарствам на територіях населених пунктів Вишнівської ОТГ, - йдеться на сайті громади.
Внаслідок негоди та буревію значно постраждали дерева, які в окремих місцях були вирвані з корінням, дахи, городина та фасади будинків.
Місцеві жителі розповідають, що град, котрий тривав близько 20 хвилин, знищив значну частину врожаю. Через сильні пориви вітру частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
У селі Римачі дощові води затопили будинок, у Машеві вітер зруйнував частину даху школи та деяких помешкань жителів населеного пункту. На місцях тривають роботи рятувальних служб відповідних сфер.
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Шквальний вітер та злива нанесли чимало шкоди господарствам на територіях населених пунктів Вишнівської ОТГ, - йдеться на сайті громади.
Внаслідок негоди та буревію значно постраждали дерева, які в окремих місцях були вирвані з корінням, дахи, городина та фасади будинків.
Місцеві жителі розповідають, що град, котрий тривав близько 20 хвилин, знищив значну частину врожаю. Через сильні пориви вітру частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
У селі Римачі дощові води затопили будинок, у Машеві вітер зруйнував частину даху школи та деяких помешкань жителів населеного пункту. На місцях тривають роботи рятувальних служб відповідних сфер.
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