Через хворобу дружини Зеленський працюватиме в особливому режимі

Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини.



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“Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени. Згідно з Конституцією, Президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат”, - йдеться у повідомленні.



В ОПУ зазначили, що ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були, і саме тому зараз ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам.



“Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників”, - пояснили в Офісі глави держави.



Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень, додали в ОП.



Як відомо,

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