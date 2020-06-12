Які посади та підрозділи скоротять в ЗСУ





Генеральний штаб Збройних сил України пояснив скорочення деяких підрозділів, про які повідомляли останнім часом, приведенням чисельності ЗСУ у відповідність до чинного законодавства. Бойові частини не скорочуються. Ідеться про урізання “паперових” посад, які віддавна залишаються вакантними, - пише



“Однією з ключових проблем розвитку Збройних Сил України є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які визначені Законом України “Про чисельність Збройних Сил України”, згідно з яким вона не повинна перевищувати 250 000 осіб, у тому числі 204 000 військовослужбовців.

Значні розбіжності у чисельності утворилися за різних причин і на сьогодні не дають можливості якісно організувати підготовку військ (сил), не дозволяють ефективно планувати та використовувати обмежені фінансові ресурси і в цілому негативно впливають на розвиток спроможностей Збройних Сил України”, – сказано в йдеться в спеціальному роз’ясненні, яке в п’ятницю, 12 червня, поширила пресслужба Генштабу.



У керівництві ЗСУ зазначили, що на сьогодні в Збройних силах утримується багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані, що у свою чергу не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням.



“Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин”, – зазначили в ГШ.



Відтак Генеральний штаб протягом року вживає “заходи щодо поетапного приведення штатної чисельності військ (сил) у відповідність до визначених законодавством України показників“, і робить це без шкоди для бойових підрозділів.



“В рамках зазначеного не передбачається скорочення жодної бойової частини. У процесі оптимізації штатної чисельності не буде скорочено жодного військовослужбовця.



У ході організаційних заходів в основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил.



Це дасть можливість утримувати бойові підрозділи Збройних Сил України укомплектованими підготовленим особовим складом, забезпеченими озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами і здатними виконувати покладені на них завдання”, – повідомили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чисельність Збройних Сил України хочуть скоротити на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти.Генеральний штаб Збройних сил України пояснив скорочення деяких підрозділів, про які повідомляли останнім часом, приведенням чисельності ЗСУ у відповідність до чинного законодавства. Бойові частини не скорочуються. Ідеться про урізання “паперових” посад, які віддавна залишаються вакантними, - пише Новинарня “Однією з ключових проблем розвитку Збройних Сил України є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які визначені Законом України “Про чисельність Збройних Сил України”, згідно з яким вона не повинна перевищувати 250 000 осіб, у тому числі 204 000 військовослужбовців.Значні розбіжності у чисельності утворилися за різних причин і на сьогодні не дають можливості якісно організувати підготовку військ (сил), не дозволяють ефективно планувати та використовувати обмежені фінансові ресурси і в цілому негативно впливають на розвиток спроможностей Збройних Сил України”, – сказано в йдеться в спеціальному роз’ясненні, яке в п’ятницю, 12 червня, поширила пресслужба Генштабу.У керівництві ЗСУ зазначили, що на сьогодні в Збройних силах утримується багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані, що у свою чергу не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням.“Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин”, – зазначили в ГШ.Відтак Генеральний штаб протягом року вживає “заходи щодо поетапного приведення штатної чисельності військ (сил) у відповідність до визначених законодавством України показників“, і робить це без шкоди для бойових підрозділів.“В рамках зазначеного не передбачається скорочення жодної бойової частини. У процесі оптимізації штатної чисельності не буде скорочено жодного військовослужбовця.У ході організаційних заходів в основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил.Це дасть можливість утримувати бойові підрозділи Збройних Сил України укомплектованими підготовленим особовим складом, забезпеченими озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами і здатними виконувати покладені на них завдання”, – повідомили у Генштабі.

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