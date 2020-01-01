Розробили тест, який показує рівень імунітету до коронавірусу





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Звичайні тести на антитіла до коронавірусу показують, чи хворіла людина на коронавірус, але вони не можуть визначити, наскільки сильний імунітет до хвороби. Однак новий тест може допомогти епідеміологам визначити рівень колективного імунітету серед населення.



Тест працює методом аналізу крові. Під час аналізу визначаються антитіла, які конкретно націлені на фрагмент білка коронавірусу. Цей фрагмент називається доменом, що пов'язує рецептор білка коронавірусу – RBD. Тест показує рівні цього домену, які співвідносяться з рівнями всіх важливих нейтралізуючих антитіл, що відповідають за імунітет до SARS-CoV-2.



На даному етапі вчені вдосконалюють тест для того, щоб знизити його вартість і ще більше скоротити час отримання результату. В ідеалі дослідники хочуть, щоб аналіз займав приблизно годину. Це зробить його конкурентно здатним, так як сучасні тести на аналіз рівнів антитіл займають від декількох годин до декількох днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені з Університету Північної Кароліни розробили новий тип тесту на антитіла до коронавірусу, який демонструє якість сформованого імунітету у пацієнтів.Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на Science Immunology.Звичайні тести на антитіла до коронавірусу показують, чи хворіла людина на коронавірус, але вони не можуть визначити, наскільки сильний імунітет до хвороби. Однак новий тест може допомогти епідеміологам визначити рівень колективного імунітету серед населення.Тест працює методом аналізу крові. Під час аналізу визначаються антитіла, які конкретно націлені на фрагмент білка коронавірусу. Цей фрагмент називається доменом, що пов'язує рецептор білка коронавірусу – RBD. Тест показує рівні цього домену, які співвідносяться з рівнями всіх важливих нейтралізуючих антитіл, що відповідають за імунітет до SARS-CoV-2.На даному етапі вчені вдосконалюють тест для того, щоб знизити його вартість і ще більше скоротити час отримання результату. В ідеалі дослідники хочуть, щоб аналіз займав приблизно годину. Це зробить його конкурентно здатним, так як сучасні тести на аналіз рівнів антитіл займають від декількох годин до декількох днів.

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