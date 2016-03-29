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Поплавський очолив політичну партію і буде йти на вибори

Поплавський очолив політичну партію і буде йти на вибори
Михайла Поплавського обрали головою Аграрної партії України.

Таке рішення прийняли на черговому XXVI з’їзді партії, який відбувся 12 липня у Києві, - повідомляє РБК-Україна.

У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени Політичної ради партії. Під час з'їзду оголосили, що партія збирається на місцеві вибори восени цього року.

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - сказав Михайло Поплавський.

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.

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Теги: політика, вибори, Україна
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