Поплавський очолив політичну партію і буде йти на вибори





Таке рішення прийняли на черговому XXVI з’їзді партії, який відбувся 12 липня у Києві, - повідомляє



У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени Політичної ради партії. Під час з'їзду оголосили, що партія збирається на місцеві вибори восени цього року.



"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - сказав Михайло Поплавський.



Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.

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