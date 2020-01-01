У «Волинь» може повернутися воротар, який колись грав за «хрестоносців»
Сьогодні, 05:21
Голкіпер Сергій Літовченко може незабаром підсилити луцьку «Волинь».
Екс-гравець лучан вже місяць як тренується з командою, - про це йдеться на сторінці Fan-project Volyn.
Зважаючи на травму основного воротаря лучан Віталія Неділька, цілком ймовірно, що саме з Літовченком у воротах «Волинь» відновить чемпіонат у Першій лізі у червні.
Нагадаємо, Літовченко грав у Луцьку у 2011—2014, згодом в його кар’єрі були «Геліос», «Олімпік», двічі «Динамо» з Тбілісі, «Зугдіді», азербайджанський «Кяпаз» і у 2018—2019 — «Чорноморець».
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Екс-гравець лучан вже місяць як тренується з командою, - про це йдеться на сторінці Fan-project Volyn.
Зважаючи на травму основного воротаря лучан Віталія Неділька, цілком ймовірно, що саме з Літовченком у воротах «Волинь» відновить чемпіонат у Першій лізі у червні.
Нагадаємо, Літовченко грав у Луцьку у 2011—2014, згодом в його кар’єрі були «Геліос», «Олімпік», двічі «Динамо» з Тбілісі, «Зугдіді», азербайджанський «Кяпаз» і у 2018—2019 — «Чорноморець».
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