На Одещині підліток хизувався рушницею і підстрелив друга





Це сталося в місті Татарбунари, - пише



14-річного хлопця госпіталізували з пораненням руки і живота.



За попередніми даними, його поранили за місцем проживання свого друга. Той хвалився мисливською рушницею, коли батьків не було вдома.



На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.



Встановлюються обставини події.

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