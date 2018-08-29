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На Одещині підліток хизувався рушницею і підстрелив друга

На Одещині підліток хизувався рушницею і підстрелив друга
На Одещині підліток вистрелив із рушниці у свого 14-річного товариша.

Це сталося в місті Татарбунари, - пише "Газета ua".

14-річного хлопця госпіталізували з пораненням руки і живота.

За попередніми даними, його поранили за місцем проживання свого друга. Той хвалився мисливською рушницею, коли батьків не було вдома.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.

Встановлюються обставини події.

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Теги: інцидент, трагедія, Одещина
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