На Одещині підліток хизувався рушницею і підстрелив друга
Сьогодні, 01:13
На Одещині підліток вистрелив із рушниці у свого 14-річного товариша.
Це сталося в місті Татарбунари, - пише "Газета ua".
14-річного хлопця госпіталізували з пораненням руки і живота.
За попередніми даними, його поранили за місцем проживання свого друга. Той хвалився мисливською рушницею, коли батьків не було вдома.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.
Встановлюються обставини події.
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Це сталося в місті Татарбунари, - пише "Газета ua".
14-річного хлопця госпіталізували з пораненням руки і живота.
За попередніми даними, його поранили за місцем проживання свого друга. Той хвалився мисливською рушницею, коли батьків не було вдома.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.
Встановлюються обставини події.
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