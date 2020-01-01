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У найбільшому виші Волині повідомили, чи варто студентам боятися «урізання» стипендій

У найбільшому виші Волині повідомили, чи варто студентам боятися «урізання» стипендій
Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів чи варто студентам боятися затримок і врізання стипендій.

За словами очільника СНУ імені Лесі Українки, передумов для затримок і врізання стипендій наразі немає. Про це йдеться в інтерв’ю Анатолія Цьося.

"Жодних врізань і затримок немає, не було і не буде. Усі стипендії виплачуємо вчасно, навіть із індексацією. Так само і щодо зарплатні викладачів", - зазначив ректор.

Також Анатолій Цьось зазначив, що дуже уважно стежить та контролює всі фінансові можливості вишу.

"Сьогодні частину вільних коштів ми поклали на депозит, щоб без проблем і вчасно платити зарплатні та відпускні нашим працівникам. Це важливе завдання. Всі ми, зокрема і я, живемо на ту зарплату, яку отримуємо. За зароблені кошти або “вільні” матеріальні ресурси робимо ремонти", – зауважив ректор.

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Теги: СНУ, Волинь, Луцьк, освіта
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