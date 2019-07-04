Волинським гірникам погасять частину зарплатного боргу
Сьогодні, 07:26
У п'ятницю, 12 червня, на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшло 8 мільйонів 14 тисяч гривень.
За словами начальника Нововолинського управління Державного казначейства Ігоря Матвійчука, кошти виділені згідно з Урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі, - йдеться на сайті Новоолинської міської ради.
Як розповів в.о. обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Володимир Юрків, отримані кошти використають на погашення заборгованої заробітної плати працівникам промислової групи. Таким чином закриють борги із зарплати за квітень та 12 відсотків травня.
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За словами начальника Нововолинського управління Державного казначейства Ігоря Матвійчука, кошти виділені згідно з Урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі, - йдеться на сайті Новоолинської міської ради.
Як розповів в.о. обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Володимир Юрків, отримані кошти використають на погашення заборгованої заробітної плати працівникам промислової групи. Таким чином закриють борги із зарплати за квітень та 12 відсотків травня.
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