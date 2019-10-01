«Завжди намагався травмувати мене»: ексгравець «Шахтаря» розкритикував Тимощука





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З поміж іншого румун відзначив, що незважаючи на те, що у той час "гірники" мали потужну потужну середню лінію, він не відчував підтримки від Зубова, Орбу, Кривенцова, Бахарєва і Тимощука. Екснападник каже, що у нього складалося враження, що його уникали і не хотіли йому пасувати.



Також Маріан Саву пригадав своє інтерв’ю румунській пресі, коли він сказав, що Тимощук був поганим гравцем з нульовим характером.



«Не відмовляюся від сказаного раніше. Тимощук завжди намагався травмувати мене на тренуванні», - зазначив колишній легіонер «Шахтаря».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Румунський форвард «Шахтаря» початку 2000-х Маріан Саву пригадав часи, коли грав за «гірників» та розкритикував лучанина Анатолія Тимощука.Про це повідомляє Футбол24. З поміж іншого румун відзначив, що незважаючи на те, що у той час "гірники" мали потужну потужну середню лінію, він не відчував підтримки від Зубова, Орбу, Кривенцова, Бахарєва і Тимощука. Екснападник каже, що у нього складалося враження, що його уникали і не хотіли йому пасувати.Також Маріан Саву пригадав своє інтерв’ю румунській пресі, коли він сказав, що Тимощук був поганим гравцем з нульовим характером.«Не відмовляюся від сказаного раніше. Тимощук завжди намагався травмувати мене на тренуванні», - зазначив колишній легіонер «Шахтаря».

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