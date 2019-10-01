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«Завжди намагався травмувати мене»: ексгравець «Шахтаря» розкритикував Тимощука

«Завжди намагався травмувати мене»: ексгравець «Шахтаря» розкритикував Тимощука
Румунський форвард «Шахтаря» початку 2000-х Маріан Саву пригадав часи, коли грав за «гірників» та розкритикував лучанина Анатолія Тимощука.

Про це повідомляє Футбол24.

З поміж іншого румун відзначив, що незважаючи на те, що у той час "гірники" мали потужну потужну середню лінію, він не відчував підтримки від Зубова, Орбу, Кривенцова, Бахарєва і Тимощука. Екснападник каже, що у нього складалося враження, що його уникали і не хотіли йому пасувати.

Також Маріан Саву пригадав своє інтерв’ю румунській пресі, коли він сказав, що Тимощук був поганим гравцем з нульовим характером.

«Не відмовляюся від сказаного раніше. Тимощук завжди намагався травмувати мене на тренуванні», - зазначив колишній легіонер «Шахтаря».

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Теги: футбол, Шахтар, Тимощук
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