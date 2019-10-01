«Завжди намагався травмувати мене»: ексгравець «Шахтаря» розкритикував Тимощука
Сьогодні, 09:10
Румунський форвард «Шахтаря» початку 2000-х Маріан Саву пригадав часи, коли грав за «гірників» та розкритикував лучанина Анатолія Тимощука.
Про це повідомляє Футбол24.
З поміж іншого румун відзначив, що незважаючи на те, що у той час "гірники" мали потужну потужну середню лінію, він не відчував підтримки від Зубова, Орбу, Кривенцова, Бахарєва і Тимощука. Екснападник каже, що у нього складалося враження, що його уникали і не хотіли йому пасувати.
Також Маріан Саву пригадав своє інтерв’ю румунській пресі, коли він сказав, що Тимощук був поганим гравцем з нульовим характером.
«Не відмовляюся від сказаного раніше. Тимощук завжди намагався травмувати мене на тренуванні», - зазначив колишній легіонер «Шахтаря».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Футбол24.
З поміж іншого румун відзначив, що незважаючи на те, що у той час "гірники" мали потужну потужну середню лінію, він не відчував підтримки від Зубова, Орбу, Кривенцова, Бахарєва і Тимощука. Екснападник каже, що у нього складалося враження, що його уникали і не хотіли йому пасувати.
Також Маріан Саву пригадав своє інтерв’ю румунській пресі, коли він сказав, що Тимощук був поганим гравцем з нульовим характером.
«Не відмовляюся від сказаного раніше. Тимощук завжди намагався травмувати мене на тренуванні», - зазначив колишній легіонер «Шахтаря».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Завжди намагався травмувати мене»: ексгравець «Шахтаря» розкритикував Тимощука
Сьогодні, 09:10
Волинським гірникам погасять частину зарплатного боргу
Сьогодні, 07:26
Поплавський очолив політичну партію і буде йти на вибори
Сьогодні, 06:21