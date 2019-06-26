Прикордонникам, які видворили Саакашвілі до Польщі, загрожує в'язниця





Екс-прикордонникам закидають перевищення службових повноважень. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомляє



Відзначається, що досудове розслідування у цій справі вже завершено, його проводили слідчі ДБР.



"За даними слідства, колишні чиновники причетні до організації та здійснення в 2018 році незаконного затримання М. Саакашвілі під час його реадмісії в Республіку Польща", - йдеться в повідомленні.



Прикордонників підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень (ч.2 ст.365 КК України). Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.



"Що стосується інших високопоставлених осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину, розслідування триває", - відзначили в ОГП.



Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві і відправили до Польщі за процедурою реадмісії. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Валерія Лутковська заявила, що реадмісія Саакашвілі була законною, але є питання до процедури її здійснення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох колишніх працівників Держприкордонслужби звинувачують у незаконному затриманні Михайла Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі у 2018 році.Екс-прикордонникам закидають перевищення службових повноважень. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу Офісу генпрокурора.Відзначається, що досудове розслідування у цій справі вже завершено, його проводили слідчі ДБР."За даними слідства, колишні чиновники причетні до організації та здійснення в 2018 році незаконного затримання М. Саакашвілі під час його реадмісії в Республіку Польща", - йдеться в повідомленні.Прикордонників підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень (ч.2 ст.365 КК України). Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років."Що стосується інших високопоставлених осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину, розслідування триває", - відзначили в ОГП.Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві і відправили до Польщі за процедурою реадмісії. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Валерія Лутковська заявила, що реадмісія Саакашвілі була законною, але є питання до процедури її здійснення.

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