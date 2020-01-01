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Курс валют у Луцьку на 13 червня

Курс валют у Луцьку на 13 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.68, а продаж – 26.75.

Євро при купівлі становить – 29.90, продажу – 30.03.

Курс російського рубля: купівля – 0,373, продаж – 0,378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.55, продаж – 6.65.

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Теги: курс валют
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