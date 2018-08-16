На Волині небайдужі зібрали кошти та придбали обладнання для лікарні. ФОТО





Про це інформують у Турійській районній державній адміністрації.



Ортопед-травматолог Турійської центральної районної лікарні Іван Савка, зазначив, що за допомогою даного апарату лікарі матимуть змогу робити великий спектр операцій на кістках та суглобах.



Голова Турійської районної державної адміністрації Ольга Черен, голова районної ради Сергій Власюк, головний лікар ЦРЛ Петро Мельничук щиро дякують благодійникам, які долучилися до придбання даного апарату, вартість якого 270 тис. гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 12 червня, в Турійську центральну районну лікарню доставлили придбаний за благодійні кошти мобільний рентген С-дуга Siemens Siremobil Compact з подвійними 19-дюймовими плоскими моніторами.Про це інформують у Турійській районній державній адміністрації.Ортопед-травматолог Турійської центральної районної лікарні, зазначив, що за допомогою даного апарату лікарі матимуть змогу робити великий спектр операцій на кістках та суглобах.Голова Турійської районної державної адміністрації, голова районної ради, головний лікар ЦРЛщиро дякують благодійникам, які долучилися до придбання даного апарату, вартість якого 270 тис. гривень.

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