Від початку року в аваріях на Волині загинули 40 людей

Понад тисячу дорожньо-транспортних пригод в області від початку року.За січень-травень 2020 року зареєстровано 1077 аварій. Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.На жаль, 40 людей на дорогах області загинули, 332 травмувались.Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 5 місяці 2020 року залишаються:- зіткнення (37%),- наїзд на пішохода (28%),- перекидання транспортних засобів (13%),- наїзд на перешкоду (10%),- наїзд на велосипедиста (9%).Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:- порушення правил маневрування – 326 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,- перевищення безпечної швидкості руху – 279 ДТП (26 %),- недодержання дистанції – 133 ДТП (12 %),- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 76 ДТП (7%),- порушення правил проїзду перехресть – 75 ДТП (7 %).За 5 місяців на території області зареєстровано 76 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 14 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 особи загинули та 16 травмовано.Статистика щодо пішоходів: за вказаний період зареєстровано 77 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 28 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 11 осіб та 69 особа.