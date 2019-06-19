Від початку року в аваріях на Волині загинули 40 людей
Сьогодні, 10:34
Понад тисячу дорожньо-транспортних пригод в області від початку року.
За січень-травень 2020 року зареєстровано 1077 аварій. Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
На жаль, 40 людей на дорогах області загинули, 332 травмувались.
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 5 місяці 2020 року залишаються:
- зіткнення (37%),
- наїзд на пішохода (28%),
- перекидання транспортних засобів (13%),
- наїзд на перешкоду (10%),
- наїзд на велосипедиста (9%).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування – 326 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 279 ДТП (26 %),
- недодержання дистанції – 133 ДТП (12 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 76 ДТП (7%),
- порушення правил проїзду перехресть – 75 ДТП (7 %).
За 5 місяців на території області зареєстровано 76 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 14 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 особи загинули та 16 травмовано.
Статистика щодо пішоходів: за вказаний період зареєстровано 77 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 28 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 11 осіб та 69 особа.
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За січень-травень 2020 року зареєстровано 1077 аварій. Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
На жаль, 40 людей на дорогах області загинули, 332 травмувались.
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 5 місяці 2020 року залишаються:
- зіткнення (37%),
- наїзд на пішохода (28%),
- перекидання транспортних засобів (13%),
- наїзд на перешкоду (10%),
- наїзд на велосипедиста (9%).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування – 326 автопригоди або 30 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 279 ДТП (26 %),
- недодержання дистанції – 133 ДТП (12 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 76 ДТП (7%),
- порушення правил проїзду перехресть – 75 ДТП (7 %).
За 5 місяців на території області зареєстровано 76 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 14 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 особи загинули та 16 травмовано.
Статистика щодо пішоходів: за вказаний період зареєстровано 77 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 28 % від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 112), в яких загинуло 11 осіб та 69 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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