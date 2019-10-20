Відремонтовану ділянку дороги на Волині планують ввести в експлуатацію до кінця червня





Про це повідомляють у фейсбуці



Відео з «Великого будівництва» опублікували 10-го червня.



Повідомляють, що основний проїзд відремонтовано, наразі проводиться асфальтування з’їздів, перехідно-швидкісних смуг, заїзних кишень та посадкових майданчиків. Там влаштовується заключний – верхній шар покриття.



Разом з тим підрядник ТзОВ “Автомагістраль-Південь” виконує роботи з планування укосів та узбіч, а також ремонтує міст через річку Західний Буг, довжиною 124 м, що розташований на км 89+294 автошляху Р-15.Попереду роботи з організації безпеки руху – нанесення розмітки, встановлення бар’єрного огородження, дорожніх знаків та ін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо погода не стане на заваді, відремонтовану ділянку дороги Р-15 від Нововолинська до Львівської області протяжністю 9,5 км планують ввести в експлуатацію до кінця червня.Про це повідомляють у фейсбуці Служби автомобільних доріг у Волинській області Відео з «Великого будівництва» опублікували 10-го червня.Повідомляють, що основний проїзд відремонтовано, наразі проводиться асфальтування з’їздів, перехідно-швидкісних смуг, заїзних кишень та посадкових майданчиків. Там влаштовується заключний – верхній шар покриття.Разом з тим підрядник ТзОВ “Автомагістраль-Південь” виконує роботи з планування укосів та узбіч, а також ремонтує міст через річку Західний Буг, довжиною 124 м, що розташований на км 89+294 автошляху Р-15.Попереду роботи з організації безпеки руху – нанесення розмітки, встановлення бар’єрного огородження, дорожніх знаків та ін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію