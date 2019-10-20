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Відремонтовану ділянку дороги на Волині планують ввести в експлуатацію до кінця червня

Відремонтовану ділянку дороги на Волині планують ввести в експлуатацію до кінця червня
Якщо погода не стане на заваді, відремонтовану ділянку дороги Р-15 від Нововолинська до Львівської області протяжністю 9,5 км планують ввести в експлуатацію до кінця червня.

Про це повідомляють у фейсбуці Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Відео з «Великого будівництва» опублікували 10-го червня.

Повідомляють, що основний проїзд відремонтовано, наразі проводиться асфальтування з’їздів, перехідно-швидкісних смуг, заїзних кишень та посадкових майданчиків. Там влаштовується заключний – верхній шар покриття.

Разом з тим підрядник ТзОВ “Автомагістраль-Південь” виконує роботи з планування укосів та узбіч, а також ремонтує міст через річку Західний Буг, довжиною 124 м, що розташований на км 89+294 автошляху Р-15.Попереду роботи з організації безпеки руху – нанесення розмітки, встановлення бар’єрного огородження, дорожніх знаків та ін.


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Теги: дорога, ремонт, Нововолинськ, Р-15
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