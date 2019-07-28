Розповіли, як рятуватимуть Лесин ясен





Про це Оксана Лисак.



Луцька міська рада надіслала листа до Національного університету біоресурсів, де працює один із найдосвідченіших спеціалістів галузі Анатолій Кушнір. Саме його думку порадили почути волинські спеціалісти, які обстежували дерево кілька років тому.



Тож до Луцька приїхали



Обстеживши дерево, експерти надали рекомендації, як поводитися з деревом.



«Перше, що потрібно терміново зробити – це провести санітарну обрізку. Адже є значна кількість сухих гілок. Обрізку можна проводити у будь-який час, не чекаючи осені, або закінчення вегетативного періоду», - розповідає Оксана Лисак.



Планують, що проводити ці роботи буде ця ж група арбористів, наприкінці червня. Ці роботи будуть коштувати близько 15 тисяч гривень.



«Порекомендували, як лікувати рани на тілі дерева, гілку, що була обрізана і що призвело до гниття. Порадили препарати, яким це робити, не використовуючи цементування, адже такого же не роблять. Також встановити дашок», - пояснює начальниця відділу.



Окрім цього, оскільки дерево нахилене на 30 градусів, то воно справді може впасти. Тож радять встановили дві Л-подібні опори з металу, поставити огородження. Приблизна вартість цих робіт близько 120 тисяч гривень.



Також експерти вважають доцільним звільнити частину території поруч дерева від бруківки, щоб збільшити доступ повітря та води до коренів, але разом з тим не пускати туди людей, щоб вони не затоптували ґрунт.



Аби ті Л-подібні опори були естетичними та вписувалися в орнамент площі, то є ідея залучити до оздоблення ковалів, виготовити інформаційний аншлаг, де б було пояснено, що це за дерево, яка його цінність та історія.



«Вже ближче до осені радять зробити глибшу обрізку, зменшити величину крони однієї гілки, з тих осьових, що робить навантаження. Також радять зменшити парусність крони, наче проріджувати, не змінюючи кардинально зовнішнього вигляду», - доповнює Оксана Лисак. Однак щодо цих осінніх робіт – ще не відомо, хто їх буде виконувати.



«Прогнози на даний час оптимістичні. Ми бачимо по самому дереву, що воно життєдайне, зелене. Єдине, що зараз варто убезпечити, аби воно механічно не перевернулося в якусь бурю чи грозу», - констатує спеціаліст.



Також восени рекомендують київські спеціалісти зробити «рентген» дереву, аби проглянути, який його справді вік, чи є пустоти тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Делегація експертів обстежила 200-літнє дерево поруч Луцького замку та дала заключення, що Лесин ясен врятувати можна. Нагадаємо, що дерево, поруч якого за легендами відпочивала Леся Українка, нещодавно похилилося на 30 градусів Про це «Конкуренту» розповіла керівник відділу екології ЛуцькрадиЛуцька міська рада надіслала листа до Національного університету біоресурсів, де працює один із найдосвідченіших спеціалістів галузі. Саме його думку порадили почути волинські спеціалісти, які обстежували дерево кілька років тому.Тож до Луцька приїхали два науковці та група арбористів – спеціалістів з лікування та догляду за деревами з використанням альпіністських технік.Обстеживши дерево, експерти надали рекомендації, як поводитися з деревом.«Перше, що потрібно терміново зробити – це провести санітарну обрізку. Адже є значна кількість сухих гілок. Обрізку можна проводити у будь-який час, не чекаючи осені, або закінчення вегетативного періоду», - розповідає Оксана Лисак.Планують, що проводити ці роботи буде ця ж група арбористів, наприкінці червня. Ці роботи будуть коштувати близько 15 тисяч гривень.«Порекомендували, як лікувати рани на тілі дерева, гілку, що була обрізана і що призвело до гниття. Порадили препарати, яким це робити, не використовуючи цементування, адже такого же не роблять. Також встановити дашок», - пояснює начальниця відділу.Окрім цього, оскільки дерево нахилене на 30 градусів, то воно справді може впасти. Тож радять встановили дві Л-подібні опори з металу, поставити огородження. Приблизна вартість цих робіт близько 120 тисяч гривень.Також експерти вважають доцільним звільнити частину території поруч дерева від бруківки, щоб збільшити доступ повітря та води до коренів, але разом з тим не пускати туди людей, щоб вони не затоптували ґрунт.Аби ті Л-подібні опори були естетичними та вписувалися в орнамент площі, то є ідея залучити до оздоблення ковалів, виготовити інформаційний аншлаг, де б було пояснено, що це за дерево, яка його цінність та історія.«Вже ближче до осені радять зробити глибшу обрізку, зменшити величину крони однієї гілки, з тих осьових, що робить навантаження. Також радять зменшити парусність крони, наче проріджувати, не змінюючи кардинально зовнішнього вигляду», - доповнює Оксана Лисак. Однак щодо цих осінніх робіт – ще не відомо, хто їх буде виконувати.«Прогнози на даний час оптимістичні. Ми бачимо по самому дереву, що воно життєдайне, зелене. Єдине, що зараз варто убезпечити, аби воно механічно не перевернулося в якусь бурю чи грозу», - констатує спеціаліст.Також восени рекомендують київські спеціалісти зробити «рентген» дереву, аби проглянути, який його справді вік, чи є пустоти тощо.

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