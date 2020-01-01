13 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 09:57
За останню добу на Волині зареєстровано 41 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Зокрема, у м. Луцьк – 9, м. Ковель – 6, Любешівський район – 8, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 3, Ратнівський район – 3, Ківерцівський район – 3, Ковельський район –2, по одному випадку у Володимир-Волинському, Маневицькому, Рожищенському, Іваничівському районах. За добу одужали 68 осіб. Один випадок хвороби завершився летально.
Загалом станом на 10.00 год. 13 червня в області зареєстровано 1354 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 447 осіб. 41 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 257 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 103 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м.Ковель – 215 випадків, в тому числі 7 летальних;
• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 174 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 22 випадки;
• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 144 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Любомльський район – 23 випадки;
• Турійський район – 19 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 9 випадків;
• Любешівський район – 21 випадок;
• Ратнівський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний.
За добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 9555 осіб, в тому числі за останню добу – 187 осіб.
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Зокрема, у м. Луцьк – 9, м. Ковель – 6, Любешівський район – 8, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 3, Ратнівський район – 3, Ківерцівський район – 3, Ковельський район –2, по одному випадку у Володимир-Волинському, Маневицькому, Рожищенському, Іваничівському районах. За добу одужали 68 осіб. Один випадок хвороби завершився летально.
Загалом станом на 10.00 год. 13 червня в області зареєстровано 1354 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 447 осіб. 41 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 257 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 103 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м.Ковель – 215 випадків, в тому числі 7 летальних;
• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Ківерцівський район – 174 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 22 випадки;
• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 144 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Любомльський район – 23 випадки;
• Турійський район – 19 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 10 випадків;
• Рожищенський район – 9 випадків;
• Любешівський район – 21 випадок;
• Ратнівський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний.
За добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 9555 осіб, в тому числі за останню добу – 187 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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