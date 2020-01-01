13 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19

За останню добу на Волині зареєстровано 41 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.Зокрема, у м. Луцьк – 9, м. Ковель – 6, Любешівський район – 8, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 3, Ратнівський район – 3, Ківерцівський район – 3, Ковельський район –2, по одному випадку у Володимир-Волинському, Маневицькому, Рожищенському, Іваничівському районах. За добу одужали 68 осіб. Один випадок хвороби завершився летально.Загалом станом на 10.00 год. 13 червня в області зареєстровано 1354 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 447 осіб. 41 випадок хвороби завершився летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 257 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 103 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м.Ковель – 215 випадків, в тому числі 7 летальних;• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;• Ківерцівський район – 174 випадки, в т.ч. 6 летальних;• м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 22 випадки;• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 3 летальних;• Горохівський район – 36 випадків;• Володимир-Волинський район – 144 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Любомльський район – 23 випадки;• Турійський район – 19 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Шацький район – 10 випадків;• Рожищенський район – 9 випадків;• Любешівський район – 21 випадок;• Ратнівський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний.За добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 9555 осіб, в тому числі за останню добу – 187 осіб.