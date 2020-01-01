вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

13 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19

13 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
За останню добу на Волині зареєстровано 41 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Зокрема, у м. Луцьк – 9, м. Ковель – 6, Любешівський район – 8, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 3, Ратнівський район – 3, Ківерцівський район – 3, Ковельський район –2, по одному випадку у Володимир-Волинському, Маневицькому, Рожищенському, Іваничівському районах. За добу одужали 68 осіб. Один випадок хвороби завершився летально.

Загалом станом на 10.00 год. 13 червня в області зареєстровано 1354 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 447 осіб. 41 випадок хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 257 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 103 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• м.Ковель – 215 випадків, в тому числі 7 летальних;

• Ковельський район – 25 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Ківерцівський район – 174 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• м. Нововолинськ – 81 випадок, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 22 випадки;

• Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 3 летальних;

• Горохівський район – 36 випадків;

• Володимир-Волинський район – 144 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Камінь-Каширський район – 70 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Любомльський район – 23 випадки;

• Турійський район – 19 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Шацький район – 10 випадків;

• Рожищенський район – 9 випадків;

• Любешівський район – 21 випадок;

• Ратнівський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний.

За добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 9555 осіб, в тому числі за останню добу – 187 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Одужав поліцейський з Волині, що хворів на коронавірус
12 червень, 16:05
Дружина Зеленського захворіла на коронавірус
12 червень, 14:20
Послаблення карантину поки не буде: ситуація на Волині станом на 12 червня
12 червень, 13:54
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
12 червень, 13:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від початку року в аваріях на Волині загинули 40 людей
Сьогодні, 10:34
День Веремія: що можна та не можна робити 13 червня
Сьогодні, 10:10
13 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 09:57
Курс валют у Луцьку на 13 червня
Сьогодні, 09:30
«Завжди намагався травмувати мене»: ексгравець «Шахтаря» розкритикував Тимощука
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
11 червень, 10:10
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 червня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 червня
11 червень, 09:59
В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу
08 червень, 10:22
Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29 Ранок 6 червня: в Україні – 550 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
06 червень, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Комплекс «Ротонда» у центральному парку Луцька – за крок до відкриття. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Від початку року в аваріях на Волині загинули 40 людей
Сьогодні, 10:34
 0
День Веремія: що можна та не можна робити 13 червня
Сьогодні, 10:10
 0
13 червня: де на Волині виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 09:57
 0
Курс валют у Луцьку на 13 червня
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8