Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 12:31
Інспектори Головного управління Держпрожспоживслужби у Волинській області сьогодні перевірили 17 закладів загальної середньої освіти, у яких 15 та 17 червня буде проводитися пробне зовнішнє незалежне оцінювання.
Про це 12 червня повідомили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у режимі відеозв’язку, яку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Усі перевірені об’єкти відповідають вимогам для проведення ЗНО у умовах карантинних обмежень.
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Про це 12 червня повідомили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у режимі відеозв’язку, яку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Усі перевірені об’єкти відповідають вимогам для проведення ЗНО у умовах карантинних обмежень.
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