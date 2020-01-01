Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО





Про це 12 червня повідомили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у режимі відеозв’язку, яку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад.



Усі перевірені об’єкти відповідають вимогам для проведення ЗНО у умовах карантинних обмежень.

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