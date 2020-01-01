вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО

Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО
Інспектори Головного управління Держпрожспоживслужби у Волинській області сьогодні перевірили 17 закладів загальної середньої освіти, у яких 15 та 17 червня буде проводитися пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це 12 червня повідомили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у режимі відеозв’язку, яку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад.

Усі перевірені об’єкти відповідають вимогам для проведення ЗНО у умовах карантинних обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, школа, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чистоліто 2020»: лучани вийшли на толоку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
П'яні підприємці та «тітушки» влаштували провокації біля Центрального ринку, – муніципали. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 12:31
У Луцьку водійка Audi хотіла «проскочити» та пошкодила тролейбусу бампер. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Перейшли на 4-денний графік: як організували роботу на «СКФ-Україна» під час коронакризи
Сьогодні, 11:53
Схожі новини
На Волині вчителі перервуть відпустки, аби учням вручити атестати. ВІДЕО На Волині вчителі перервуть відпустки, аби учням вручити атестати. ВІДЕО
03 червень, 15:43
Школи самостійно визначать, коли оголосити літні канікули, – Любомира Мандзій Школи самостійно визначать, коли оголосити літні канікули, – Любомира Мандзій
08 квітень, 01:03
Поради психолога, як з користю провести час на карантині з дитиною Поради психолога, як з користю провести час на карантині з дитиною
02 квітень, 19:48
В Україні стартують онлайн-уроки: де та як приєднатися до навчання В Україні стартують онлайн-уроки: де та як приєднатися до навчання
02 квітень, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У двох районах Волині ліквідовують наслідки буревію. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
«Чистоліто 2020»: лучани вийшли на толоку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
 0
П'яні підприємці та «тітушки» влаштували провокації біля Центрального ринку, – муніципали. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
 0
Перевірили, чи відповідають карантинним вимогам луцькі школи, у яких випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 12:31
 0
У Луцьку водійка Audi хотіла «проскочити» та пошкодила тролейбусу бампер. ФОТО
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8