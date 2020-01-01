Уряд заборонив відкривати кінотеатри та проводити пробне ЗНО та змінив правила перетину кордону, – Максим Степанов





Про це інформують на



Зокрема з 15 червня не можна буде відновити роботу кінотеатрів, не можна буде проводити пробне зовнішнє незалежне оцінювання, але будуть послаблені правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону.



Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 13 червня.



“Це постанова, яка регламентує наші карантинні обмеження. По перше, ми обмежили діяльність кінотеатрів, щоб не допустити погіршення ситуації з коронавірусом. До цього я зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів і узгодив всі ці питання. Крім цього ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ, а також скасовуємо проведення пробного ЗНО”, - підкреслив Максим Степанов.



Серед пунктів, які передбачені у Постанові є наступне:



- обмежити діяльність кінотеатрів з метою запобігання погіршенню епідемічної ситуації;

- виключити пробне ЗНО із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину;

- передбачити, що іноземці та особи без громадянства (крім тих, які постійно проживають на території України або яких визнано біженцями, або які потребують додаткового захисту) не можуть перетинати державний кордон без наявного полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією;

- встановлення вимоги обов’язкової обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн або є громадянами (підданими) країн із значним поширенням COVID-19;

- скасувати вимогу обов’язкової обсервації для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, після відновлення пропуску осіб через КПВВ;

- передбачити обов’язкову наявність у контрольних пунктах місць або приміщень для проведення медичного огляду;

- передбачити додаткову підставу для відмови в пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, а саме те, що у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до виїзду з тимчасово окупованих територій через контрольний пункт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови Уряду, якою регламентується карантин.Про це інформують на сайті МОЗ.Зокрема з 15 червня не можна буде відновити роботу кінотеатрів, не можна буде проводити пробне зовнішнє незалежне оцінювання, але будуть послаблені правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону.Про це Міністр охорони здоров’я Українизаявив на щоденному брифінгу 13 червня.“Це постанова, яка регламентує наші карантинні обмеження. По перше, ми обмежили діяльність кінотеатрів, щоб не допустити погіршення ситуації з коронавірусом. До цього я зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів і узгодив всі ці питання. Крім цього ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ, а також скасовуємо проведення пробного ЗНО”, - підкреслив Максим Степанов.Серед пунктів, які передбачені у Постанові є наступне:- обмежити діяльність кінотеатрів з метою запобігання погіршенню епідемічної ситуації;- виключити пробне ЗНО із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину;- передбачити, що іноземці та особи без громадянства (крім тих, які постійно проживають на території України або яких визнано біженцями, або які потребують додаткового захисту) не можуть перетинати державний кордон без наявного полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією;- встановлення вимоги обов’язкової обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн або є громадянами (підданими) країн із значним поширенням COVID-19;- скасувати вимогу обов’язкової обсервації для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, після відновлення пропуску осіб через КПВВ;- передбачити обов’язкову наявність у контрольних пунктах місць або приміщень для проведення медичного огляду;- передбачити додаткову підставу для відмови в пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, а саме те, що у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до виїзду з тимчасово окупованих територій через контрольний пункт.

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