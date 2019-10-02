У Луцьку водійка Audi хотіла «проскочити» та відламала тролейбусу бампер. ФОТО





Про це повідомляє власкоp



Тролейбус маршруту №2 саме почав здійснювати лівий поворот з проспекту Волі на вулицю Богдана Хмельницького, за драмтеатром.



У цей час іномарка Audi, в якій перебувала група молодих людей, спробувала проскочити мимо тролейбуса по прямій на вулицю Шевченка.







Результат - очевидний: у тролейбуса - відламана ліва частина переднього бампера чималої товщини, в іномарки - підірване праве заднє крило.





Після ДТП іномарка зупинилася лише через кільканадцять метрів на вулиці Шевченка. За свідченням пасажирів тролейбуса, за кермом Audi перебувала блондинка.



Учасники ДТП залишилися чекати приїду патрульних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курйозна дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 червня близько 11-ї години у центрі Луцька. Автомобіль Audi своїм заднім правим крилом відламав у тролейбуса передній бампер.Про це повідомляє власкоp «Волинь UA» Тролейбус маршруту №2 саме почав здійснювати лівий поворот з проспекту Волі на вулицю Богдана Хмельницького, за драмтеатром.У цей час іномарка Audi, в якій перебувала група молодих людей, спробувала проскочити мимо тролейбуса по прямій на вулицю Шевченка.Результат - очевидний: у тролейбуса - відламана ліва частина переднього бампера чималої товщини, в іномарки - підірване праве заднє крило.Після ДТП іномарка зупинилася лише через кільканадцять метрів на вулиці Шевченка. За свідченням пасажирів тролейбуса, за кермом Audi перебувала блондинка.Учасники ДТП залишилися чекати приїду патрульних.

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