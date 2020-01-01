П'яні підприємці та «тітушки» влаштували провокації біля Центрального ринку, – муніципали. ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у



"Так, одним з базарників було розбито в орендованій техніці цеглою бокові дзеркала заднього виду та скло в кабіні водія.



Окрім того дану одиницю техніки спробували розстріляти так звані активісти.



На місці події працювали правоохоронці.



Слід зазначити, що значна частина цих «оборонителів» незаконних МАФів на ринку були вже добряче напідпитку та поводились вкрай агресивно.



Одного з таких активістів, який, нібито прийшов захищати своє майно, було опізнано.



Ним виявився громадянин Росії, колишній охоронець голови Волинської ОДА Андрій Стасюк на прізвисько «Малиш», який вже колись засвітився у скандальний ситуації пов'язаній із Воротнівським заказником, коли він приїхав визволяти чиновників, які там бенкетували від інших активістів та журналістів. Також цей «борець» за незаконні МАФи на ринку попадався п‘яним за кермом свого Range Rover у липні 2018 року в м. Ковель.



З «Малишом» було ще декілька посіпак які намагалися пошкодити і офіс департаменту муніципальної варти та засвітилися на камерах відеонагляду.



Коли прибула наша ГШР до приміщення департаменту, горе-активісти поспіхом почали тікати по вулиці Б.Хмельницького на вул. Глушець.

Після чого цими особами і було розстріляне авто підряника на вул. Глушець.



Одна з куль потрапила в автомобіль і пробила зовнішню обшивку", - йдеться в дописі мунвартівців.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 червня пізно ввечері та вночі відбувся ряд провокацій, які здійснювались найнятими тітушками, що не мають жодного відношення до ринку та нетверезими підприємцями.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook "Так, одним з базарників було розбито в орендованій техніці цеглою бокові дзеркала заднього виду та скло в кабіні водія.Окрім того дану одиницю техніки спробували розстріляти так звані активісти.На місці події працювали правоохоронці.Слід зазначити, що значна частина цих «оборонителів» незаконних МАФів на ринку були вже добряче напідпитку та поводились вкрай агресивно.Одного з таких активістів, який, нібито прийшов захищати своє майно, було опізнано.Ним виявився громадянин Росії, колишній охоронець голови Волинської ОДА Андрій Стасюк на прізвисько «Малиш», який вже колись засвітився у скандальний ситуації пов'язаній із Воротнівським заказником, коли він приїхав визволяти чиновників, які там бенкетували від інших активістів та журналістів. Також цей «борець» за незаконні МАФи на ринку попадався п‘яним за кермом свого Range Rover у липні 2018 року в м. Ковель.З «Малишом» було ще декілька посіпак які намагалися пошкодити і офіс департаменту муніципальної варти та засвітилися на камерах відеонагляду.Коли прибула наша ГШР до приміщення департаменту, горе-активісти поспіхом почали тікати по вулиці Б.Хмельницького на вул. Глушець.Після чого цими особами і було розстріляне авто підряника на вул. Глушець.Одна з куль потрапила в автомобіль і пробила зовнішню обшивку", - йдеться в дописі мунвартівців.

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