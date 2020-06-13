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Польща відкрила кордони: хто може в’їжджати до країни

Польща відкрила кордони: хто може в’їжджати до країни
У ніч на 13 червня Польща відкрила кордони для громадян сусідніх країн ЄС.

Відтепер туристи з Європи можуть вільно в’їжджати до країни, і їм не потрібно проходити карантин, повідомляють Факти.

Водночас країна поки зберегла прикордонний контроль з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Але прикордонний контроль діє не для усіх громадян України. Українці мають змогу перетнути польський кордон без обмежень, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, мають дозвіл на роботу чи є дітьми громадян країни.

Крім того, з 16 червня країна планує відновити міжнародні авіарейси.

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Теги: Польща, карантин, кордони, авіасполучення
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