Польща відкрила кордони: хто може в’їжджати до країни





Відтепер туристи з Європи можуть вільно в’їжджати до країни, і їм не потрібно проходити карантин, повідомляють



Водночас країна поки зберегла прикордонний контроль з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ.



Але прикордонний контроль діє не для усіх громадян України. Українці мають змогу перетнути польський кордон без обмежень, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, мають дозвіл на роботу чи є дітьми громадян країни.



Крім того, з 16 червня країна планує відновити міжнародні авіарейси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 13 червня Польща відкрила кордони для громадян сусідніх країн ЄС.Відтепер туристи з Європи можуть вільно в’їжджати до країни, і їм не потрібно проходити карантин, повідомляють Факти Водночас країна поки зберегла прикордонний контроль з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ.Але прикордонний контроль діє не для усіх громадян України. Українці мають змогу перетнути польський кордон без обмежень, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, мають дозвіл на роботу чи є дітьми громадян країни.Крім того, з 16 червня країна планує відновити міжнародні авіарейси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію