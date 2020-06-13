Рекорд заражень: у МОЗ пояснили причину різкого спалаху Covid-19





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"Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ – ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина", – наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.



Він визнав, що зараз більше людей тестують на коронавірус, однак це не є головною причиною збільшення кількості інфікованих.



Міністр зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.



За минулу добу загалом було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різке збільшення виявлених пацієнтів з Covid-19 є наслідком недотримання карантинних обмежень.Про це пишуть Факти "Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ – ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина", – наголосив міністр охорони здоров’яВін визнав, що зараз більше людей тестують на коронавірус, однак це не є головною причиною збільшення кількості інфікованих.Міністр зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.За минулу добу загалом було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.

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