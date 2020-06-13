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Рекорд заражень: у МОЗ пояснили причину різкого спалаху Covid-19

Рекорд заражень: у МОЗ пояснили причину різкого спалаху Covid-19
Різке збільшення виявлених пацієнтів з Covid-19 є наслідком недотримання карантинних обмежень.

Про це пишуть Факти.

"Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ – ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина", – наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він визнав, що зараз більше людей тестують на коронавірус, однак це не є головною причиною збільшення кількості інфікованих.

Міністр зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.

За минулу добу загалом було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.


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Теги: коронавірус, антирекорд, Максим Степанов
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