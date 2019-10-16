Пробне ЗНО можна буде пройти вдома





Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.



Так, учасникам пропонують пройти тестування вдома:



15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.



Виконати завдання тестового зошита.



До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.



Отримати свій результат за тестування.



17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.



Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.



До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.



Отримати свій результат за тестування.



Під час роботи із тестовим зошитом варто дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.



"Нагадуємо, що експерти Українського центру оцінювання освіти за підтримки ГС «Освіторія», МФ «Відродження» детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови та порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році.



Ваші тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання цих зошитів ви зможете отримати в своїх особистих кабінетах учасників.



Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО ви можете за посиланням. Ми також підготуємо додаткові інформаційні матеріали, щодо особливостей поводження на пунктах тестувань в умовах карантинних обмежень", - повідомляють в УЦОЯО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З огляду на заборону уряду проводити пробне ЗНО , у зв'язку з різким збільшенням кількості хворих на коронавірус, вирішили тестування провести в режимі online.Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.Так, учасникам пропонують пройти тестування вдома:зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.Виконати завдання тестового зошита.До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.Отримати свій результат за тестування.зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.Отримати свій результат за тестування.Під час роботи із тестовим зошитом варто дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати здо"Нагадуємо, що експерти Українського центру оцінювання освіти за підтримки ГС «Освіторія», МФ «Відродження» детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови та порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році.Ваші тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання цих зошитів ви зможете отримати в своїх особистих кабінетах учасників.Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО ви можете за посиланням. Ми також підготуємо додаткові інформаційні матеріали, щодо особливостей поводження на пунктах тестувань в умовах карантинних обмежень", - повідомляють в УЦОЯО.

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